الدوري المصري.. صافرة وفا تدير مواجهة الأهلي وسيراميكا كليوباترا

كشف الاتحاد المصري لكرة القدم، اليوم، عن أسماء الحكام المكلفين بإدارة مباريات الجولة السابعة من منافسات الدوري الممتاز، والتي تنطلق غدًا الجمعة.



قمة الأهلي وسيراميكا كليوباترا تحت إدارة محمود وفا

أسندت لجنة الحكام إدارة مباراة الأهلي أمام سيراميكا كليوباترا، المقرر إقامتها ضمن الجولة السابعة، إلى الحكم الدولي محمود وفا ليكون حكمًا للساحة. وتأتي هذه المواجهة في توقيت حساس، إذ يسعى الأهلي لمواصلة المنافسة على القمة، فيما يطمح سيراميكا إلى تقديم عرض قوي أمام حامل اللقب.



مساعدين على الخطوط



سيتواجد سامي هلهل كمساعد أول، ويوسف البساطي كمساعد ثانٍ،والحكم طارق مجدي كحكم رئيسي لتقنية الفيديو، ويعاونه حسام عزب حكمًا مساعدًا للـ VAR، كما تم تعيين عبد الرحمن صالح حكمًا رابعًا لهذه المواجهة .





