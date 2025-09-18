قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أخبار البلد

وفر فلوس المواصلات.. طريقة استخراج اشتراك القطار للطلبة 2025

استخراج اشتراك القطار للطلبة2025
رشا عوني

توفر هيئة السكة الحديد تخفيضات هائلة على اشتراك القطار للطلبة2025، مع اقتراب بدء العام الدراسي، حيث أعلنت رسمياً عن خصومات الاشتراكات الخاصة للطلاب بتخفيض يصل لـ81% . 

سعر اشتراك القطار للطلبة2025 

و تتيح الهيئة القومية لسكك حديد مصر استخراج اشتراكات مخفضة بأسعار رمزية على قطارات (الثالثة المكيفة – الثالثة ذات التهوية - تحيا مصر)  بمختلف الخطوط لطلاب المدارس والمعاهد والجامعات . 

و تمنح الهيئة تخفيضاً لاشتركات الطلبة على قطارات تحيا مصر وقطارات التهوية الديناميكية وقطارات الثالثة المكيفة تخفيض بنسبة 81,25%  على أن يكون التخفيض من قيمة الاشتراك الكامل .

اشتراك القطار للطلبة

مدة اشتراك القطار للطلاب 2025

تتراوح مدة اشتراك القطار للطلاب 2025 ، مابين 3 إلى 9 شهور، ويجوز الامتداد 3 شهور أخرى، للتدريب حسب اعتماد الجهة التابع لها الطالب للدراسة . 

خطوات استخراج اشتراك القطار للطلاب 

- يقوم الطالب بشراء استمارة طلب اشتراك وقيمتها (5) جنيهات من خلال شبابيك التذاكر بالمحطات ويقوم بملئ الاستمارة واعتمادها من المدرسة أو المعهد أو الجامعة التابع لها بخاتم شعار الجمهورية وتسليمها إلى مكاتب الاشتراكات بالمحطات . 

وعند تسليم الاستمارة لمكتب الاشتراكات يجب أن يكون مرفق معها عدد (2) صورة شخصية وصورة من بطاقة الرقم القومي

وقد خصصت الهيئة عدد 53 شباك لخدمة استخراج الاشتراكات منتشرة على مستوى الجمهورية بالمحطات الرئيسية والمتوسطة .

استخراج اشتراك القطار للطلاب


رسوم حجز مقعد 

يتم السماح للطلبة حاملى اشتراكات الدرجة الثالثة المكيفة بالسفر على قطارات الدرجة الادنى (التهوية الديناميكية – تحيا مصر) دون تحصيل اى رسوم وبدون مقعد ، وفى حالة رغبته فى حجز مقعد بقطارات التهوية الديناميكية يتم تحصيل رسم حجز مبلغ (5) جنيهات بشباك التذاكر.


-  يتم إستخراج رسم حجز مقعد للطلبة حاملى اشتراك ثالثة مكيفة بمبلغ (10) جنيهات لكل رحلة بحد أقصى رحلتين يومياً.
 

شروط استخراج اشتراك القطار للطلاب ٢٠٢٥ 

 

 
-  يتم صرف الإشتراكات وفقا للمسافة بين محطة القيام ومحطة الوصول بحد أقصي مسافة 400 كم.
-  تصرف هذه الاشتراكات لطلبة المدارس والمعاهد والجامعات فقط بالقطارات (الثالثة المكيفة – الثالثة ذات التهوية - تحيا مصر) 

-وفى حالة ضبط الإشتراك مع شخص آخر غير صاحب الإشتراك يتم توقيع العقوبة المقررة طبقاً للوائح وقوانين الهيئة.
-   تستخرج اشتراكات الطلبة لمدة (9) شهور للمسافة بالكامل من أقرب محطة لمحل اقامة الطالب المدون ببطاقة الرقم القومى إلى أقرب محطة لمحل الدراسة المدون بطلب الاشتراك 

-وفى حالة الطلبة التى تزيد مدة دراستهم عن (9) شهور يصرف لهم اشتراكات طلبة بحد أقصى لمدة (3) شهور خلال فترة التدريب العملي.

اشتراك القطار للطلبة سعر اشتراك القطار للطلبة هيئة السكة الحديد اشتراك القطار خطوات استخراج اشتراك القطار

ليلي علوى تثير الجدل بلحظة الغروب على البحر
يمنى شري
ندوة تثقيفية
اضرار لـ البزلاء احترس منها
