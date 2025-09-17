تخفيض يصل81%.. استخراج اشتراك القطار للطلبة مع بداية الدراسة

مع اقتراب بدء الدراسة للعام الجديد 2025-2026، أعلنت هيئة السكة الحديد فتح باب الإشتراكات لطلاب المدارس والمعاهد والجامعات على قطارات (الثالثة المكيفة – الثالثة ذات التهوية - تحيا مصر).



و تتيح الهيئة القومية لسكك حديد مصر استخراج اشتراكات مخفضة بأسعار رمزية على قطارات (الثالثة المكيفة – الثالثة ذات التهوية - تحيا مصر) بمختلف الخطوط لطلاب المدارس والمعاهد والجامعات .

اشتراك القطار للطلاب

طريقة استخراج اشتراك القطار للطلاب ٢٠٢٥

ويستطيع الطلبة استخراج اشتراك القطار من خلال التوجه الى مكاتب الإشتراكات المنتشرة بالمحطات المركزية على مستوى الجمهورية .

تخفيض سعر اشتراك القطار للطلبة2025

و تمنح الهيئة تخفيضاً لاشتركات الطلبة على قطارات تحيا مصر وقطارات التهوية الديناميكية وقطارات الثالثة المكيفة تخفيض بنسبة 81,25% على أن يكون التخفيض من قيمة الاشتراك الكامل .

شروط استخراج اشتراك القطار للطلاب ٢٠٢٥



- يتم صرف الإشتراكات وفقا للمسافة بين محطة القيام ومحطة الوصول بحد أقصي مسافة 400 كم.

- تصرف هذه الاشتراكات لطلبة المدارس والمعاهد والجامعات فقط بالقطارات (الثالثة المكيفة – الثالثة ذات التهوية - تحيا مصر)

-وفى حالة ضبط الإشتراك مع شخص آخر غير صاحب الإشتراك يتم توقيع العقوبة المقررة طبقاً للوائح وقوانين الهيئة.

- تستخرج اشتراكات الطلبة لمدة (9) شهور للمسافة بالكامل من أقرب محطة لمحل اقامة الطالب المدون ببطاقة الرقم القومى إلى أقرب محطة لمحل الدراسة المدون بطلب الاشتراك

-وفى حالة الطلبة التى تزيد مدة دراستهم عن (9) شهور يصرف لهم اشتراكات طلبة بحد أقصى لمدة (3) شهور خلال فترة التدريب العملي.



استخراج اشتراك القطار للطلبة

خطوات استخراج اشتراك القطار للطلاب

- يقوم الطالب بشراء استمارة طلب اشتراك وقيمتها (5) جنيهات من خلال شبابيك التذاكر بالمحطات ويقوم بملئ الاستمارة واعتمادها من المدرسة أو المعهد أو الجامعة التابع لها بخاتم شعار الجمهورية وتسليمها إلى مكاتب الاشتراكات بالمحطات