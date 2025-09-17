قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
معرض هنفيدهن للحرف اليدوية.. الجبهة الوطنية يدعم المرأة السيناوية بشرم الشيخ
حريف ميت عقبة مهدد بالغياب عن قمة الأهلي والزمالك بالدوري.. ما السبب؟
رسميا الآن.. تحرك سعر صرف الدولار بختام التعاملات
أجرها 50 ألف جنيه في اليوم.. المطعني يكشف لـ "صدى البلد" كواليس أزمته مع سما المصري
ربيعة وأكرم توفيق البداية.. الأهلي يضع خطًا أحمر في ملف التجديد للاعبين: «محدش هيلوي دراعنا»
الدردير يثير الجدل بمقارنة بيزيرا بنجم الأهلي و يعلق: شكرا زيزو إنك سبت النادي
ينفذون جولات استفزازية.. عشرات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى
السيدة انتصار السيسي تستقبل ملكة إسبانيا وتصف اللقاء بـ "الودي والإنساني"
شوبير :إمام عاشور سيبقى تحت الملاحظة والفحص الطبي يومين على الأقل في المستشفى
دعاء قضاء الحاجة بعد الصلاة.. 20 دعوة تفتح لك أبواب السماء
تقرير: ماكرون يعتزم إعلان اعتراف فرنسا بالدولة الفلسطينية الأسبوع المقبل
وزير الخارجية يثمن المواقف الإسبانية الداعمة لـ مصر داخل الاتحاد الأوروبي
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار البلد

تخفيض يصل81%.. استخراج اشتراك القطار للطلبة مع بداية الدراسة

فتح باب اشتراك القطار للطلاب 2025
فتح باب اشتراك القطار للطلاب 2025
رشا عوني

مع اقتراب بدء الدراسة للعام الجديد 2025-2026، أعلنت هيئة السكة الحديد فتح باب  الإشتراكات لطلاب المدارس والمعاهد والجامعات على قطارات (الثالثة المكيفة – الثالثة ذات التهوية - تحيا مصر).

و تتيح الهيئة القومية لسكك حديد مصر استخراج اشتراكات مخفضة بأسعار رمزية على قطارات (الثالثة المكيفة – الثالثة ذات التهوية - تحيا مصر)  بمختلف الخطوط لطلاب المدارس والمعاهد والجامعات . 

اشتراك القطار للطلاب

طريقة استخراج اشتراك القطار للطلاب ٢٠٢٥ 

ويستطيع الطلبة استخراج اشتراك القطار من خلال التوجه الى مكاتب الإشتراكات المنتشرة بالمحطات المركزية على مستوى الجمهورية . 

تخفيض سعر اشتراك القطار للطلبة2025 

و تمنح الهيئة تخفيضاً لاشتركات الطلبة على قطارات تحيا مصر وقطارات التهوية الديناميكية وقطارات الثالثة المكيفة تخفيض بنسبة 81,25%  على أن يكون التخفيض من قيمة الاشتراك الكامل .

شروط استخراج اشتراك القطار للطلاب ٢٠٢٥ 

 

 
-  يتم صرف الإشتراكات وفقا للمسافة بين محطة القيام ومحطة الوصول بحد أقصي مسافة 400 كم.
-  تصرف هذه الاشتراكات لطلبة المدارس والمعاهد والجامعات فقط بالقطارات (الثالثة المكيفة – الثالثة ذات التهوية - تحيا مصر) 

-وفى حالة ضبط الإشتراك مع شخص آخر غير صاحب الإشتراك يتم توقيع العقوبة المقررة طبقاً للوائح وقوانين الهيئة.
-   تستخرج اشتراكات الطلبة لمدة (9) شهور للمسافة بالكامل من أقرب محطة لمحل اقامة الطالب المدون ببطاقة الرقم القومى إلى أقرب محطة لمحل الدراسة المدون بطلب الاشتراك 

-وفى حالة الطلبة التى تزيد مدة دراستهم عن (9) شهور يصرف لهم اشتراكات طلبة بحد أقصى لمدة (3) شهور خلال فترة التدريب العملي.
 

استخراج اشتراك القطار للطلبة

خطوات استخراج اشتراك القطار للطلاب 

-  يقوم الطالب بشراء استمارة طلب اشتراك وقيمتها (5) جنيهات من خلال شبابيك التذاكر بالمحطات ويقوم بملئ الاستمارة واعتمادها من المدرسة أو المعهد أو الجامعة التابع لها بخاتم شعار الجمهورية وتسليمها إلى مكاتب الاشتراكات بالمحطات 

  • مرفق معها عدد (2) صورة شخصية وصورة من بطاقة الرقم القومي
  •  
  • وقد خصصت الهيئة عدد 53 شباك لخدمة استخراج الاشتراكات منتشرة على مستوى الجمهورية بالمحطات الرئيسية والمتوسطة .
     
  • -   يتم السماح للطلبة حاملى اشتراكات الدرجة الثالثة المكيفة بالسفر على قطارات الدرجة الادنى (التهوية الديناميكية – تحيا مصر) دون تحصيل اى رسوم وبدون مقعد ، وفى حالة رغبته فى حجز مقعد بقطارات التهوية الديناميكية يتم تحصيل رسم حجز مبلغ (5) جنيهات بشباك التذاكر.
    -  يتم إستخراج رسم حجز مقعد للطلبة حاملى اشتراك ثالثة مكيفة بمبلغ (10) جنيهات لكل رحلة بحد أقصى رحلتين يومياً.
    والهيئة لا تدخر جهدا  لتقديم أفضل خدمة و توفير سبل الراحة لجمهور الركاب.
اشتراك القطار للطلاب سعر اشتراك القطار للطلاب٢٠٢٥ استخراج اشتراك القطار للطلبة هيئة السكك الحديد بداية العام الدراسي الجديد

