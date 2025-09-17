فتح باب الاشتراكات المخفضة لطلاب المدارس والجامعات بقطارات سكك حديد مصر

أعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر فتح باب الاشتراكات لطلاب المدارس والمعاهد والجامعات مع انطلاق العام الدراسي الجديد، وذلك على قطارات (الثالثة المكيفة – الثالثة ذات التهوية – تحيا مصر) بأسعار رمزية وتخفيض يصل إلى 81,25% من قيمة الاشتراك الكامل.

وأوضحت الهيئة أن الاشتراكات تصرف بحد أقصى لمسافة 400 كم، ولمدة 9 أشهر دراسية من أقرب محطة إلى محل إقامة الطالب وحتى أقرب محطة لمقر دراسته، مع إمكانية استخراج اشتراكات إضافية لمدة 3 أشهر للطلاب الذين تتجاوز فترة دراستهم هذا الحد. كما شددت الهيئة على أن الاشتراكات مخصصة حصراً للطلاب، ويتم توقيع العقوبة المقررة في حالة استخدامها من قبل غير المستحق.

وأضاف البيان أن الطالب يقوم بشراء استمارة الاشتراك من شبابيك التذاكر بقيمة 5 جنيهات واعتمادها من المدرسة أو المعهد أو الجامعة بخاتم شعار الجمهورية، على أن ترفق معها صورتان شخصيتان وصورة من بطاقة الرقم القومي، وتسلم إلى مكاتب الاشتراكات المنتشرة بالمحطات الرئيسية والمتوسطة والبالغ عددها 53 مكتباً على مستوى الجمهورية.

كما سمحت الهيئة لحاملي اشتراكات الدرجة الثالثة المكيفة باستخدام قطارات التهوية الديناميكية وقطارات "تحيا مصر" دون رسوم إضافية ودون مقعد، مع إمكانية حجز مقعد برسوم 5 جنيهات على قطارات التهوية و10 جنيهات على قطارات الثالثة المكيفة بحد أقصى رحلتين يومياً.

وتؤكد الهيئة القومية لسكك حديد مصر استمرارها في دعم البعد الاجتماعي للأسر المصرية وتوفير خدمات ميسرة للطلاب، في إطار توجيهات الفريق كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل.