عصام عمر : أنتهي من تصوير "بطل العالم" الشهر المقبل| خاص

قال الفنان عصام عمر إنه سينتهي من تصوير مشاهد مسلسله الجديد "بطل العالم" الشهر المقبل بعد انطلاقه خلال الفترة الماضية.

وأكد عصام عمر تصريحات خاصة لموقع صدى البلد، أنه لم يحسم مشاركته في دراما رمضان 2026 حتى الآن.



يشارك في مسلسل "بطل العالم" نخبة من النجوم منهم محمد لطفي، أحمد عبد الحميد، آدم النحاس، منى هلا في عمل أكشن كوميدي مليء بالمغامرة والإثارة. المسلسل من تأليف هاني سرحان وإخراج عصام عبد الحميد.

يجتمع عصام عمر وجيهان الشماشرجي لأول مرة في مسلسل "بطل العالم"، وهو عمل من 10 حلقات يجسّد عصام عمر من خلاله شخصية صلاح، ملاكم سابق يمرّ بظروف صعبة تدفعه للعمل كحارس شخصي. يجمعه القدر بدنيا، التي تجسدها جيهان الشماشيرجي، فتاة تبدو من عائلة غنية لكن واقعها مختلف تمامًا بسبب الديون وغياب والدها.

تنطلق أحداث المسلسل في عالم البودى جارد عندما تضطر دنيا لطلب مساعدة صلاح في استعادة ميراث والدها. وتأخذهم الرحلة إلى مطاردة مثيرة مليئة بالمخاطر والمواقف الكوميدية، يقودها "المحروق" (فتحي عبد الوهاب)، زعيم المراهنات. ومع تصاعد الأحداث، يكتشفان أن النجاة لا تعني فقط الهروب من الخطر، بل إعادة اكتشاف معنى الثقة، الحب، وفرصة ثانية للحياة.