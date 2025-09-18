قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
علي جمعة: الرسول باب البشر إلى الله من لزمه فُتح عليه ومن أغلقه خسر كثيرا
بعد قليل.. مدبولي وملك أسبانيا يحضران منتدى رجال الأعمال المشترك
بعد اعلان زواجها في سن 70 .. تفاصيل زواج إيناس الدغيدي وعدد زيجاتها
بدون يامال.. برشلونة في اختبار صعب أمام نيوكاسل بدوري أبطال أوروبا
«المركزي الأردني» يخفض سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس
معاناة مع السرطان .. وفاة إعلامية شهيرة تثير موجة حزن واسعة
بعد قرار المالية والحد الأدنى للأجور .. مواعيد صرف المرتبات 2025 للأشهر المتبقية
أسعار الفراخ اليوم بكل أنواعها .. البانيه بكام في السوق؟
الخريف يطرق الأبواب .. الأرصاد تعلن تحسن الطقس وانخفاض الحرارة | فيديو
البلطي بـ 100 جنيه.. أسعار السمك في الأسواق اليوم
قرار مُفاجئ.. تفاصيل تسريح واشنطن لعدد من كبار دبلوماسيها في سوريا
سؤال فى النواب لحماية الأطفال والمراهقين من مخاطر لعبة روبلوكس
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

عصام عمر : أنتهي من تصوير "بطل العالم" الشهر المقبل| خاص

عصام عمر
عصام عمر
نجلاء سليمان

قال الفنان عصام عمر إنه سينتهي من تصوير مشاهد مسلسله الجديد "بطل العالم" الشهر المقبل بعد انطلاقه خلال الفترة الماضية.

وأكد عصام عمر تصريحات خاصة لموقع صدى البلد، أنه لم يحسم مشاركته في دراما رمضان 2026 حتى الآن.


يشارك في مسلسل "بطل العالم" نخبة من النجوم منهم محمد لطفي، أحمد عبد الحميد، آدم النحاس، منى هلا في عمل أكشن كوميدي مليء بالمغامرة والإثارة. المسلسل من تأليف هاني سرحان وإخراج عصام عبد الحميد. 

يجتمع عصام عمر وجيهان الشماشرجي لأول مرة في مسلسل "بطل العالم"، وهو عمل من 10 حلقات يجسّد عصام عمر من خلاله شخصية صلاح، ملاكم سابق يمرّ بظروف صعبة تدفعه للعمل كحارس شخصي. يجمعه القدر بدنيا، التي تجسدها جيهان الشماشيرجي، فتاة تبدو من عائلة غنية لكن واقعها مختلف تمامًا بسبب الديون وغياب والدها.

تنطلق أحداث المسلسل في عالم البودى جارد عندما تضطر دنيا لطلب مساعدة صلاح في استعادة ميراث والدها. وتأخذهم الرحلة إلى مطاردة مثيرة مليئة بالمخاطر والمواقف الكوميدية، يقودها "المحروق" (فتحي عبد الوهاب)، زعيم المراهنات. ومع تصاعد الأحداث، يكتشفان أن النجاة لا تعني فقط الهروب من الخطر، بل إعادة اكتشاف معنى الثقة، الحب، وفرصة ثانية للحياة.

عصام عمر بطل العالم مسلسلات رمضان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ارشيفية

درس خصوصي ينتهي بجريمة.. مدرس يهتك عرض طالب إعدادية بأكتوبر

تنسيق الجامعات 2025

رابط سريع للحصول على نتيجة تقليل الاغتراب للمرحلة الثالثة 2025

دولار امريكي

عقب قرار الفيدرالي.. أسعار الدولار الآن في البنوك

مشغولات ذهبية

انخفاض أسعار الذهب الآن.. وهذه قيمة عيار 21

ذهب ودولار

بعد قرار الفيدرالي.. ماذا حدث في أسعار الذهب والدولار ؟

ارشيفية

اتخانق مع مراته.. كواليس العثور على جثة جزار بمول شهير بأكتوبر

إيناس وأحمد مكي

إيناس مكي تكشف حقيقة رفعها قضية ضد شقيقها بسبب عمل فني

رسمياً.. أسعار البنزين اليوم

رسمياً.. أسعار البنزين اليوم

ترشيحاتنا

التضامن الاجتماعي

بروتوكول تعاون بين وزارتي التضامن والصناعة لرعاية المسنين المحالين للتقاعد

الأنبا بشارة جودة

الأنبا بشارة يترأس النَّدوة التَّكوينيَّة لخدام وخادمات كنائس منطقة أبوقرقاص شرق بالإيبارشية

زيارة الملحق العسكري الجديد للكنيسة في قبرص

تفاصيل زيارة الملحق العسكري الجديد للكنيسة القبطية الأرثوذكسية في قبرص.. صور

بالصور

أضرار لـ البازلاء.. احترس منها

اضرار لـ البزلاء احترس منها
اضرار لـ البزلاء احترس منها
اضرار لـ البزلاء احترس منها

قبل المدارس.. طريقة عمل مربى البلح

طريقة عمل مربى البلح
طريقة عمل مربى البلح
طريقة عمل مربى البلح

5 أضرار في انتظارك.. لا تكثر من تناول القرفة لهذه الأسباب

فوائد و اضرار القرفة لا تعلمها
فوائد و اضرار القرفة لا تعلمها
فوائد و اضرار القرفة لا تعلمها

تتخطى 200 ألف جنيه ..جومانا مراد تلفت الأنظار بهذه الإطلالة

يتخطى الـ 200 الف جنيهاً ..جومانا مراد تلفت الانتباه بهذه الاطلالة
يتخطى الـ 200 الف جنيهاً ..جومانا مراد تلفت الانتباه بهذه الاطلالة
يتخطى الـ 200 الف جنيهاً ..جومانا مراد تلفت الانتباه بهذه الاطلالة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار: اجتياح غزة مجددا.. من يوقف نتانياهو؟!

أحمد سالم - مدير تحرير موقع صدى البلد

أحمد سالم يكتب.. محمود زووم الذي لا تُشبهه الحياة

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: الدبلوماسية المصرية .. حين تُدار المعركة بالكلمة قبل السلاح

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب.. حين ينتصر البطل على الموت.. قصة الشهيد رقم (6)

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: دولة القانون أقوى من دولة الكاميرا

المزيد