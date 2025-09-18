قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
رياضة

بدون يامال.. برشلونة في اختبار صعب أمام نيوكاسل بدوري أبطال أوروبا

برشلونة
برشلونة

يحل فريق برشلونة الإسباني ضيفا ثقيلا على نيوكاسل الإنجليزي، اليوم الخميس، ضمن منافسات الجولة الأولى بمسابقة دوري أبطال أوروبا.


وتنطلق مباراة برشلونة ونيوكاسل في العاشرة مساء بتوقيت القاهرة، على ملعب سانت جيمس بارك.

برشلونة ضد نيوكاسل 


ويستهدف برشلونة بقيادة مدربه هانز فليك، تحقيق انطلاقة قوية بالفوز على نيوكاسل وقطع أولى خطوات حلم التتويج باللقب.

وأعلن برشلونة أن لاعبه لامين يامال لن يشارك في مباراة برشلونة الافتتاحية في دوري أبطال أوروبا أمام نيوكاسل يونايتد، بسبب الإصابة.
وكان المهاجم النجم غاب بالفعل عن مباراة الدوري الإسباني ضد فالنسيا يوم الأحد.
في المقابل، يتسلح نيوكاسل بعاملي الأرض والجمهور لإسقاط برشلونة، أو الخروج بالتعادل على أقل تقدير.
وتعثر نيوكاسل في بداية الموسم الجديد، حيث لم يحقق سوى انتصار وحيد في أول 4 جولات بالدوري الإنجليزي.

برشلونة نيوكاسل دوري أبطال أوروبا مباراة برشلونة ونيوكاسل

ارشيفية

بدء التوقيت الشتوي

أضرار لـ البازلاء.. احترس منها

قبل المدارس.. طريقة عمل مربى البلح

5 أضرار في انتظارك.. لا تكثر من تناول القرفة لهذه الأسباب

تتخطى 200 ألف جنيه ..جومانا مراد تلفت الأنظار بهذه الإطلالة

