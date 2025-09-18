قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
رياضة

نجم الزمالك السابق يطالب فيريرا بهذا الأمر أمام الإسماعيلي

يانيك فيريرا مدرب الزمالك
يانيك فيريرا مدرب الزمالك

قال أحمد عيد عبد الملك لاعب الزمالك السابق، أن الفريق عاد مختلفًا بعد التوقف الدولي من لاعبين وجهاز فني.

وأضاف عيد في تصريحات لبرنامج زملكاوي مع الكابتن محمد أبو العلا عبر قناة الزمالك متحدثًا عن لقاء الزمالك اليوم الخميس أمام الإسماعيلي قائلاً : "الإسماعيلي فريق جيد ويملك مدير فني مميز، أتمنى أن يلعب الزمالك على زيادة حصيلة الأهداف في أي مباراة".

وأكد أحمد عيد على أنه يتمنى أن يعتمد فيريرا على نفس تشكيل مباراة المصري أمام الإسماعيلي،  كذلك دراسة نقاط الضعف الخاصة بالدراويش جيدًا واللعب على الجبهة اليسرى.

وتحدث لاعب الزمالك السابق عن  خوان بيزيرا ومحمد إسماعيل ومحمد صبحي وآدم كايد لاعبو  الفريق وقال : " بيزيرا جعل عمر جابر الظهير الأيمن الأفضل في الدوري الموسم الجاري، ومحمد إسماعيل يجيد الخروج بالكرة وهذه الميزة لا يملكها أي مدافع، ومحمد صبحي ساعد الزمالك في بناء الهجمة من الخلف، وآدم كايد لاعب مميز وقادر على صناعة الفرص التهديفية بفضل مهارة التمرير".

الزمالك أحمد عيد عبد الملك الإسماعيلي فيريرا

أضرار لـ البازلاء.. احترس منها

اضرار لـ البزلاء احترس منها
قبل المدارس.. طريقة عمل مربى البلح

5 أضرار في انتظارك.. لا تكثر من تناول القرفة لهذه الأسباب

تتخطى 200 ألف جنيه ..جومانا مراد تلفت الأنظار بهذه الإطلالة

