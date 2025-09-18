مش ملتزم.. خالد الغندور ينتقد لاعب نادي الزمالك

تحدث الإعلامي خالد الغندور عن لاعبي نادي الزمالك في مركز الجناح الأيسر.

وقال خالد الغندور، في تصريحات إذاعية: “مصطفى شلبي أفضل من شيكو بانزا، وكنت أتمنى أن لا يتم بيعه لنادي البنك الأهلي”.

وأضاف: “الزمالك عنده مشكلة في مركز الجناح الأيسر وشيكو بانزا، لاعب مش ملتزم”.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمباراة الإسماعيلي المقرر لها في الخامسة مساء اليوم، الخميس، في الجولة السابعة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

ويغيب عن الأبيض في مباراة الإسماعيلي كل من محمود حمدي " الونش" للإيقاف، ومحمد شحاتة ومحمود جهاد وأحمد ربيع للإصابة.