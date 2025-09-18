الأهلي خسره.. هاني رمزي يتغنى بـ محمد شوفي قبل مباراة زد وبيراميدز

قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أشاد هاني رمزي، نجم الأهلي ومنتخب مصر السابق، بالمدرب محمد شوقي، المدير الفني لنادي زد، قبل مباراة بيراميدز، التي تجمع الفريقين غدًا في الجولة السابعة من الدوري المصري، مشددًا على أن إدارة نادي الأهلي خسرت جهوده.

وأكد هاني رمزي، أن النادي الأهلي خسر جهود محمد شوقي، متوقعًا أن يحقق نجاحات كبيرة مع فريق زد خلال الفترة المقبلة، نظرًا لقدراته الفنية وخبراته التدريبية المميزة.

وقال رمزي، في تصريحاته عبر برنامج «أوضة اللبس» مع الإعلامي أحمد حسام ميدو، إن شوقي يمتلك إمكانيات تؤهله لقيادة أي فريق لتحقيق نتائج إيجابية، مشيرًا إلى أن وجوده مع زد سيكون إضافة قوية للنادي.

وعن نادي المصري، أشاد رمزي بوجود رجل الأعمال كامل أبوعلى على رأس مجلس الإدارة، مؤكدًا أن أسلوبه الإداري هو السر وراء تألق الفريق هذا الموسم.

كما تطرق رمزي إلى وضع نادي المقاولون العرب، موضحًا أنه يمتلك ملعبًا خاصًا وإمكانيات مالية جيدة لكنه لم يحسن استغلالها، حيث يعيش النادي على ذكريات تخريج لاعبين كبار مثل محمد صلاح ومحمد النني، مطالبًا الإدارة بتطوير العمل داخل النادي بشكل أفضل.

