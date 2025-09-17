شوبير لـ إدارة بيراميدز: لازم تشتغلوا على زيادة شعبيتكم

علق الإعلامي أحمد شوبير ، على تصريحات أحمد ناجي جدو، مدرب بيراميدز، والذي اعتبر أن مباراة فريقه أمام أوكلاند سيتي في كأس الإنتركونتيننتال لم تحظَ بالاهتمام الكافي.

وقال شوبير، خلال برنامجه الإذاعي عبر «أون سبورت إف إم»:«جدو قال إن بيراميدز لعب ضد أوكلاند سيتي وكأن الموضوع كان سرياً، والصراحة هو عنده حق، وكان المفروض يبقى في اهتمام أكبر من كده».

وأضاف شوبير: «المشكلة إن بيراميدز نادٍ قوي لكن ما هواش نادي شعبي، بعكس الأهلي أو الزمالك أو الاتحاد أو الإسماعيلي أو المحلة، اللي كل محافظة ممكن تلتف حواليهم، ولو كان الأهلي أو الزمالك مكان بيراميدز، الاهتمام كان هيكون أضعاف».

ووجه رسالة مباشرة لإدارة بيراميدز قائلاً:

«المطلوب منكم في الفترة الجاية إنكم تشتغلوا على زيادة شعبيتكم وسط الجماهير، وده أمر مش سهل لكن ضروري».