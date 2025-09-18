إذا كنتي تودين تقديم أكلات صحية نقدم لك طريقة عمل ميني بان كيك بالموز بخطوات سهلة ولذيذة.

مكونات طريقة عمل ميني بان كيك:



1 موزة ناضجة (مهروسة جيدًا).

1 بيضة.

نصف كوب دقيق (يمكن استخدام دقيق الشوفان لطعم صحي).

نصف كوب حليب.

ملعقة صغيرة بيكنج بودر.

نصف ملعقة صغيرة فانيليا.

رشة قرفة (اختياري).

رشة ملح.

قليل من الزيت أو الزبدة لدهن المقلاة.



طريقة تحضير ميني بان كيك



في وعاء، اهرسي الموزة جيدًا بالشوكة حتى تصبح ناعمة.

أضيفي إليها البيضة والفانيليا واخفقي حتى تمتزج المكونات.

أضيفي الحليب ثم الدقيق والبيكنج بودر ورشة الملح والقرفة، وقلّبي حتى تحصلي على خليط متماسك وسلس (ليس سائلًا جدًا).

سخني مقلاة غير لاصقة وادهنيها بقليل من الزبدة أو الزيت.

باستخدام ملعقة صغيرة، اسكبي جزءًا من الخليط لتشكيل دوائر صغيرة.

اتركيها حتى تظهر فقاعات على السطح، ثم اقلبيها برفق على الوجه الآخر حتى تكتسب لونًا ذهبيًا.

كرري الخطوة حتى ينتهي الخليط.



للتقديم:

قدمي الميني بان كيك مع شرائح موز إضافية، أو عسل نحل، أو شوكولاتة مذابة، أو زبدة فول سوداني حسب الرغبة