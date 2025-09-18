قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
نائب رئيس وزراء روسيا لـ صدى البلد : نقدر مشاركة مصر بمهرجان الشباب العالمي
وزير الخارجية القطري يثمن الموقف المصري الداعم لبلاده بعد هجوم الدوحة
استجابة للمواطنين..وزيرة التنمية المحلية تغير لجنة التصالح بحي شرق مدينة نصر
مصدر إسرائيلي: شاحنات المساعدات لغزة غير خاضعة للتفتيش بموجب اتفاق مع الأردن
رحيل مفاجئ.. الحريدية تبكي حزنًا لغرق سائق في ترعة بعد مهمة إنسانية
وزير الكهرباء يتابع مع نظيره السوداني تنفيذ خط الربط بين البلدين
هل يجوز التهرب من الضرائب بحجة ظلم تقديراتها ؟.. المفتي يحسم الجدل
مدبولي لـ ملك إسبانيا: نرفض تهجير الشعب الفلسطيني ونؤيد حل الدولتين
أبل تكشف عن iPhone Air.. أنحف هواتفها بتقنيات ثورية
أخبار التوك شو| مدبولي: الشراكة الاستراتيجية مع إسبانيا مرحلة جديدة من التعاون البناء.. والأرصاد تكشف موعد فصل الخريف رسميا
زائر عملاق يقترب من الأرض.. حدث كوني لن يتكرر قبل 7500 عام |ما هو أبوفيس؟
صرخة ضمير.. طيارون أمريكيون يرفضون نقل السلاح لـ إسرائيل
مرأة ومنوعات

طريقة عمل ميني بان كيك بالموز

بان كيك
بان كيك
ريهام قدري

إذا كنتي تودين تقديم أكلات صحية نقدم لك طريقة عمل ميني بان كيك بالموز بخطوات سهلة ولذيذة. 

مكونات طريقة عمل ميني بان كيك:


1 موزة ناضجة (مهروسة جيدًا).
1 بيضة.
نصف كوب دقيق (يمكن استخدام دقيق الشوفان لطعم صحي).
نصف كوب حليب.
ملعقة صغيرة بيكنج بودر.
نصف ملعقة صغيرة فانيليا.
رشة قرفة (اختياري).
رشة ملح.
قليل من الزيت أو الزبدة لدهن المقلاة.


طريقة تحضير ميني بان كيك


في وعاء، اهرسي الموزة جيدًا بالشوكة حتى تصبح ناعمة.
أضيفي إليها البيضة والفانيليا واخفقي حتى تمتزج المكونات.
أضيفي الحليب ثم الدقيق والبيكنج بودر ورشة الملح والقرفة، وقلّبي حتى تحصلي على خليط متماسك وسلس (ليس سائلًا جدًا).
سخني مقلاة غير لاصقة وادهنيها بقليل من الزبدة أو الزيت.
باستخدام ملعقة صغيرة، اسكبي جزءًا من الخليط لتشكيل دوائر صغيرة.
اتركيها حتى تظهر فقاعات على السطح، ثم اقلبيها برفق على الوجه الآخر حتى تكتسب لونًا ذهبيًا.
كرري الخطوة حتى ينتهي الخليط.


للتقديم:
قدمي الميني بان كيك مع شرائح موز إضافية، أو عسل نحل، أو شوكولاتة مذابة، أو زبدة فول سوداني حسب الرغبة

