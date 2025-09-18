قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
"مدبولي" يستقبل ملك أسبانيا بمقر مجلس الوزراء
لأول مرة منذ 25 عامًا.. وزير الخارجية السوري يصل واشنطن في زيارة رسمية
وزير خارجية إسبانيا: مصر لها دور محوري في استقرار منطقة البحر المتوسط
وزيرة التخطيط تناقش مع وزير الخارجية الإسباني مقترحات التعاون المشترك
عطية لاشين: تهكير الصفحات وسرقة الأموال عبر فيسبوك من كبائر الذنوب وحرام شرعًا
حماس توجّه نداءً عالميًا للغضب وكسر الحصار ووقف العدوان والتهجير
أسعار الذهب بعد قرار الفيدرالي بخفض الفائدة.. اعرف عيار 21 وصل كام
اكتشاف شبه قمر جديد يرافق الأرض .. ما القصة؟
تعليم قنا تعلن جاهزية2217 مدرسة لاستقبال الطلاب مع بدء العام الدراسى الجديد
محافظ أسيوط: استكمال صيانة أعمدة وكشافات الإنارة بقرية النخيلة بمركز أبوتيج
موعد مباراة الزمالك والإسماعيلي في الدوري والقناة الناقلة
مدبولي: تالجو جريفولز وسيمنز جاميسا نماذج ناجحة للشراكة بين مصر وإسبانيا
أخبار العالم

كوريا الجنوبية تدعو الصين لإعادة بيونج يانج إلى الحوار

كوريا الجنوبية والصين
كوريا الجنوبية والصين
محمود نوفل

وجه وزير الخارجية الكوري الجنوبي " جو هيون"، نداءا هاما إلى الصين بضرورة القيام بدورها لإعادة كوريا الشمالية إلى الحوار، مؤكدًا أن كوريا الجنوبية تسعى إلى إحراز تقدم نحو نزع السلاح النووي من الشمال وتحقيق السلام في شبه الجزيرة الكورية.

جاء ذلك في تصريحات للوزير الكوري الجنوبي في أول محادثات له مع وزير الخارجية الصيني وانج يي في الوقت الذي تسعى فيه كوريا الجنوبية إلى استعادة العلاقات بين الكوريتين واستئناف الحوار مع بيونج يانج، على الرغم من رفض كوريا الشمالية المتكرر لمبادرات سول في ظل تحالفها الوثيق مع روسيا.


وفي بيان نقلته وكالة الأنباء الكورية الجنوبية "يونهاب"  ، قالت الخارجية الكورية الجنوبية إن الوزير الصيني رد على ذلك، بأن الصين ستواصل القيام بدور بنّاء من أجل السلام والاستقرار في المنطقة، واتفق على الحفاظ على التواصل الوثيق، وفقًا للوزارة.


وخلال المحادثات، اقترح جو العمل معًا لضمان أن تُمثّل قمة منتدى التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ (أبيك) المقبلة فرصةً لتعزيز العلاقات الثنائية بما يعود بفوائد ملموسة على شعبي البلدين.


وعلى الرغم من أن بكين لم تؤكد حضور الرئيس الصيني شي جين بينج بعد، فمن المتوقع على نطاق واسع أن يحضر الرئيس شي القمة، المقرر عقدها في الفترة من 31 أكتوبر إلى 1 نوفمبر. وتستضيف الصين قمة العام المقبل.


وتعتقد سول أن زيارة شي الشهر المقبل لحضور قمة أبيك، ستساعد في إعادة تأكيد استقرار العلاقات الثنائية، وتتيح لقادة البلدين مناقشة القضايا الرئيسية ذات الاهتمام المشترك، بما في ذلك القضية الكورية الشمالية.


وأوضح جو لوانج أيضًا أنه بينما تواصل كوريا الجنوبية تعزيز تحالفها مع الولايات المتحدة ودفعه قدمًا، فإن موقف حكومة لي هو السعي إلى "التطوير الناضج للشراكة التعاونية الاستراتيجية القائمة على المصلحة الوطنية ".


ومن جانبه، أشار وانج إلى أن العلاقات الثنائية مع سول ترتكز بقوة على "روح التمسك بحسن الجوار والعلاقات الودية والسعي لتحقيق المنفعة المتبادلة والتعاون المربح للجانبين".


في الوقت نفسه شدد جو على ضرورة احترام القضايا ذات الاهتمام المشترك، بما في ذلك الخلاف حول تركيب الصين هياكل فولاذية في المناطق المتداخلة من البحر الأصفر، وطلب تعاون الصين في ضمان سلامة وحماية حقوق الكوريين الجنوبيين.


كما اتفق الوزيران على مواصلة التعاون الإقليمي من خلال الاستفادة من آلية التعاون الثلاثية التي تضم اليابان.
 

كوريا الجنوبية وزير خارجية كوريا الجنوبية الصين شبه الجزيرة الكورية كوريا الشمالية

ارشيفية

درس خصوصي ينتهي بجريمة.. مدرس يهتك عرض طالب إعدادية بأكتوبر

تنسيق الجامعات 2025

رابط سريع للحصول على نتيجة تقليل الاغتراب للمرحلة الثالثة 2025

دولار امريكي

عقب قرار الفيدرالي.. أسعار الدولار الآن في البنوك

ارشيفية

اتخانق مع مراته.. كواليس العثور على جثة جزار بمول شهير بأكتوبر

مشغولات ذهبية

انخفاض أسعار الذهب الآن.. وهذه قيمة عيار 21

رسمياً.. أسعار البنزين اليوم

رسمياً.. أسعار البنزين اليوم

جنيهات ذهب

بعد قرار خفض الفائدة.. كم وصل سعر الجنيه الذهب الآن في مصر؟

دولار امريكي

رسمياً الآن.. سعر صرف الدولار مقابل الجنيه

ختان الإناث

السجن المشدد 10 سنوات عقوبة ختان الإناث إذا أدى إلى الموت بالقانون

برلماني: زيارة ملك إسبانيا تعكس مكانة مصر ودورها المحوري إقليميًا ودوليًا

برلماني: زيارة ملك إسبانيا تعكس مكانة مصر ودورها المحوري إقليميًا ودوليًا

اجتماع تحالف الأحزاب المصرية

تحالف الأحزاب المصرية يدشن "الاتحاد الاقتصادي" لدعم خطط التنمية وحلقة وصل بين الحكومة والمواطن

بالصور

ليلى علوى تثير الجدل بلحظة الغروب على البحر

ليلي علوى تثير الجدل بلحظة الغروب على البحر
ليلي علوى تثير الجدل بلحظة الغروب على البحر
ليلي علوى تثير الجدل بلحظة الغروب على البحر

ماتت 55 عاما.. أعراض عانت منها يمنى شري قبل وفاتها

يمنى شري
يمنى شري
يمنى شري

ندوة تثقيفية بمكتبة مصر بالزقازيق لتفعيل مبادرة "معاً.. بالوعي نحميها"

ندوة تثقيفية
ندوة تثقيفية
ندوة تثقيفية

أضرار لـ البازلاء.. احترس منها

اضرار لـ البزلاء احترس منها
اضرار لـ البزلاء احترس منها
اضرار لـ البزلاء احترس منها

إلغاء حفل فرقة ألمانية في مصر

بعد بيع 44 ألف تذكرة.. إلغاء حفل فرقة ألمانية في مصر لهذا السبب

المتهمين

بيع الكيف في الشارع.. الداخلية تضبط تجار دولاب مخدرات بالقليوبية

السيارة

ماشي فاتح الأبواب.. الداخلية تضبط سيارة موكب زفاف المنوفية بعد اصطدامها بأخرى

قشر الموز

إوعى ترميها.. قشور الموز كنز في منزلك

