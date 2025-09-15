رفع مستوى التأهب لمرض حمى الخنازير الإفريقية في كوريا الجنوبية بعد تسجيل أول حالة إصابة

أصدرت السلطات في كوريا الجنوبية تحذيرا جديدا بشأن انتشار حمى الخنازير الإفريقية، وذلك بعد تسجيل أول حالة إصابة بالفيروس منذ حوالي شهرين.

ونقلت هيئة الإذاعة الكورية الجنوبية (كيه بي إس) في نسختها الإنجليزية عن هيئة إدارة الكوارث المركزية قولها إنه تم رفع مستوى التأهب لمرض حمى الخنازير الإفريقية إلى أعلى مستوى بسبب تفشي المرض في مزرعة للخنازير في منطقة "يونتشيون" بمقاطعة "جيونج جي".



من جهتها، أصدرت الحكومة، أمرا بإغلاق مزارع الخنازير والمرافق ذات الصلة لمدة 48 ساعة في منطقة "يونتشيون" والأماكن المحيطة بها واتخاذ التدابير اللازمة لمنع انتشار الفيروس بما في ذلك إعدام الخنازير المصابة.

وتعد حالة الإصابة الأخيرة بالمرض التي تم تسجيلها يوم أمس هي الخامسة التي يتم الإبلاغ عنها حتى الآن هذا العام، وذلك بعد تفشي المرض في منطقة "باجو" بمقاطعة "جيونج جي" في شهر يوليو الماضي.



