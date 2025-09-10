قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أخبار العالم

سفير كوريا الجنوبية: الذكرى 30 لإقامة العلاقات الدبلوماسية مع مصر محطة فارقة ومحورية في تاريخنا المشترك

صدى البلد
صدى البلد
أ ش أ

أكد سفير كوريا الجنوبية بالقاهرة كيم يونج هيون، أن الذكرى الثلاثين لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين مصر وكوريا الجنوبية، "محطة فارقة ومحورية في تاريخنا المشترك"، مشيداً بما تمثله من إنجاز بالغ الدلالة يعكس عمق الروابط بين البلدين.
وشدد سفير كوريا الجنوبية على أن مصر تعد شريكا استراتيجياً لبلاده، مؤكداً أن الروابط الشعبية القوية والتعاون الاقتصادي المتنامي هما القوة الدافعة التي ستنقل هذه الشراكة إلى مستوى جديد، وتؤسس لقاعدة صلبة؛ تمكننا من تعميق علاقاتنا في جميع الأصعدة.
جاء ذلك خلال افتتاح السفير الكوري، معرضًا خاصًا بعنوان (هام – ما نحمله معًا)، في متحف الفن الإسلامي بوسط القاهرة، حيث يسلط الضوء على عمق الروابط الثقافية والتاريخية بين مصر وكوريا الجنوبية، وذلك في إطار الاحتفالات بالذكرى الثلاثين لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين.
ويستلهم المعرض اسمه من تقليد "هام" الكوري، وهو صندوق الهدايا الرمزي الذي يقدم في المناسبات الهامة كدليل على البدايات الجديدة والوفاء بالوعود، وهو ما يعكس روح الشراكة الممتدة لثلاثة عقود بين القاهرة وسيول.
شارك في الفعالية: نائب مساعد وزير الخارجية للشئون الثقافية الدولية السفيرة علياء برهان، والسفير حاتم تاج الدين مساعد وزير الخارجية السابق لشئون المراسم، والدكتور أحمد صيام مدير متحف الفن الإسلامي.
ويقدم المعرض - لزواره - رحلة فريدة عبر مسيرة 30 عامًا من العلاقات الثنائية، من خلال مجموعة متميزة من المعروضات تشمل وثائق دبلوماسية رسمية، و15 هدية رمزية تبادلها قادة البلدين على مدار السنوات.
كما يضم المعرض نافذة خاصة على الثقافة الكورية من خلال عرض مجموعة من أبرز الحرف اليدوية الكورية، بالإضافة إلى معروضات تمثل التراث الثقافي الكوري غير المادي؛ مما يتيح للجمهور المصري فرصة نادرة للتعرف على الإرث الثقافي الغني لكوريا الجنوبية. 
ويهدف المعرض إلى تعزيز التفاهم المتبادل وتوطيد أواصر الصداقة بين الشعبين، ليكون محطة بارزة في مسيرة التعاون المستقبلي.
ويفتح المعرض - الذي يقام تحت رعاية وزارة الثقافة والرياضة والسياحة الكورية ومؤسسة كوريا للتبادل الثقافي الدولي بالتعاون مع وزارتي الخارجية والثقافة في مصر - للجمهور خلال الفترة من 11 إلى 28 سبتمبر الجاري.
ت م ش - ك ف
/أ ش أ/

كوريا سفير كوريا الجنوبية بالقاهرة متحف الفن الإسلامي

ماذا يحدث لجسمك عند تناول القرنفل؟
لدغات الباعوض
طريقة عمل سلطة الكينوا بالسبانخ والافوكادو
معرض ميونخ الدولي للسيارات
