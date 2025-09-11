قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أخبار العالم

كوريا الجنوبية.. ارتفاع عدد الإصابات في تفجير قاعدة عسكرية بمدينة باجو لـ8 حالات

انفجار - أرشيفي
انفجار - أرشيفي
محمود نوفل

ذكرت وكالة “يونهاب” للأنباء  في كوريا الجنوبية أن عدد الإصابات في تفجير قاعدة عسكرية في مدينة "باجو" الحدودية الشمالية ارتفع إلى 8 حالات.

وقع الانفجار حوالي الساعة 3:30 بعد الظهر - بتوقيت كوريا الجنوبية -  في قاعدة للقوات البرية في المدينة، شمال غرب سيئول.

وقال مسئولون كوريون إن السلطات العسكرية تحقق في الحادث بعد تلقيها بلاغا عن انفجار متفجرات تستخدم لأغراض تعليمية.

في سياق آخر، فقد بحث وزير الدفاع الكوري الجنوبي "آن جيو-بيك" وأعلى مسئول عسكري في منظمة حلف شمال الأطلسي (الناتو) الأدميرال جوزيف كافو دراجون سبل تعزيز التعاون الثنائي في مجالي الدفاع والأسلحة.

وقالت الوزارة، في بيان نقلته وكالة الأنباء الكورية الجنوبية “يونهاب”، إن اللقاء عقد على هامش حوار سول للدفاع الذي افتتح أمس ويستمر لمدة ثلاثة أيام.

وخلال المحادثات، أعرب وزير الدفاع الكوري الجنوبي عن تقديره لاهتمام الناتو والتزامه بالأمن في شبه الجزيرة الكورية ومنطقة المحيطين الهندي والهادئ.

وأكد أهمية التعاون مع الناتو، مشيرا إلى تصاعد التوترات الأمنية العالمية وتزايد الترابط الأمني بين أوروبا ومنطقة المحيطين.

وأيد دراجون تصريحات آن وأعرب عن أمله في توسيع التعاون بين كوريا الجنوبية والناتو في مجالات تشمل الدفاع والتبادلات العسكرية وتبادل المعلومات الاستخباراتية والأمن السيبراني والفضاء والذكاء الاصطناعي.

واتفق المسئولان أيضا على مواصلة التبادلات رفيعة المستوى لتعزيز التعاون بطريقة متبادلة وموجهة نحو المستقبل.

