كوريا الجنوبية والناتو يبحثان التعاون في مجالي الدفاع والأسلحة

بحث وزير الدفاع الكوري الجنوبي "آن جيو-بيك" وأعلى مسؤول عسكري في منظمة حلف شمال الأطلسي (الناتو) الأدميرال جوزيف كافو دراجون اليوم الثلاثاء، سبل تعزيز التعاون الثنائي في مجالي الدفاع والأسلحة.

وقالت الوزارة، في بيان نقلته وكالة الأنباء الكورية الجنوبية “ يونهاب ”، إن اللقاء عقد على هامش حوار سول للدفاع الذي افتتح أمس ويستمر لمدة ثلاثة أيام.

وخلال المحادثات، أعرب وزير الدفاع الكوري الجنوبي عن تقديره لاهتمام الناتو والتزامه بالأمن في شبه الجزيرة الكورية ومنطقة المحيطين الهندي والهادئ.

وأكد على أهمية التعاون مع الناتو، مشيرا إلى تصاعد التوترات الأمنية العالمية وتزايد الترابط الأمني بين أوروبا ومنطقة المحيطين .

وأيد دراجون تصريحات آن وأعرب عن أمله في توسيع التعاون بين كوريا الجنوبية والناتو في مجالات تشمل الدفاع والتبادلات العسكرية وتبادل المعلومات الاستخباراتية والأمن السيبراني والفضاء والذكاء الاصطناعي.

واتفق المسؤولان أيضا على مواصلة التبادلات رفيعة المستوى لتعزيز التعاون بطريقة متبادلة وموجهة نحو المستقبل.