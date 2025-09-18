ملك إسبانيا: منتدى الأعمال المصري الإسباني فرصة جيدة لتحسين العلاقات

قال ملك إسبانيا، إن منتدي الأعمال المصري الإسباني فرصة جيدة لتحسين العلاقات بين البلدين ، متابعا: “نسعي لتحويل الإمكانات المشتركة مع مصر لمشاريع ملموسية وفرص إستثمارية واعدة”.

وأضاف خلال منتدى الأعمال المصري الأسباني: “قطاع السياحة هوإنعكاس واضح لمصالحنا المشتركة مع مصر، ومصر وأسبانيا تتمتعان بموارد إستراتيجية مهمة توفر لهما مكانة متميزة”.

وأكد الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء: “تحظي زيارت ملك إسبانيا لمصر بمكانة خاصة لتأكيد إلتزام بلدينا بتطوير وتعميق أوجه التعاون الثنائي فى مختلف المجالات”.



وأضاف : “لقد جسد اللقاء التاريخي الذى جمع بين الرئيس السيسي وملك أسبانيا فى مدريد خلال شهر فبراير وما أسفر عنه رفع مستوي العلاقات إلى الشراكة الإسراتيجية مع أسبانيا يمثل مرحلة جديدة فى مسيرة العلاقات بين البلدين”.