مدبولي: الشراكة الاستراتيجية مع إسبانيا بمثابة مرحلة جديدة من التعاون البناء
وزير الخارجية الأسباني: القاهرة شريك لا غنى عنه في الأمن والتنمية
ما هي «الخريدة البهية» التي كرم شيخ الأزهر طلابها؟
هبوط عالمي | انخفاض كبير في أسعار الذهب.. وارتفاع الدولار السبب
تمكين المرأة أولوية وطنية| الصحة: 20% فقط من النساء يعملن و10% يبحثن و70% لا يعملن
ملك إسبانيا: نسعى لتحويل الإمكانات المشتركة مع مصر إلى مشاريع ملموسة
أسرع طريقة لاستخراج البطاقة الشخصية 2025.. والاستلام في نصف ساعة
حزن سبتمبر وقلق مع نهاية الصيف.. ما القصة؟
قافلة «زاد العزة» الـ 40 ترسل 80 ألف سلة غذائية للأشقاء الفلسطينيين اليوم
أسيوط تفتح أبواب الاستثمار.. بروتوكول تعاون جديد مع البنك الأهلي لتعظيم الأصول المملوكة للمحافظة
حسن الخطيب: الاستثمارات الإسبانية في مصر 900 مليون يورو
مدبولي: رفع مستوى العلاقات إلى الشراكة الاستراتيجية مع إسبانيا يمثل مرحلة جديدة في مسيرة التعاون
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
ملك إسبانيا: منتدى الأعمال المصري الإسباني فرصة جيدة لتحسين العلاقات

ملك أسبانيا
ملك أسبانيا
هاجر ابراهيم

قال ملك إسبانيا، إن منتدي الأعمال المصري الإسباني فرصة جيدة لتحسين العلاقات بين البلدين ، متابعا: “نسعي لتحويل الإمكانات المشتركة مع مصر لمشاريع ملموسية وفرص إستثمارية واعدة”.

وأضاف خلال منتدى الأعمال المصري الأسباني: “قطاع السياحة هوإنعكاس واضح لمصالحنا المشتركة مع مصر، ومصر وأسبانيا تتمتعان بموارد إستراتيجية مهمة توفر لهما مكانة متميزة”.

وأكد الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء: “تحظي زيارت ملك إسبانيا لمصر بمكانة خاصة لتأكيد إلتزام بلدينا بتطوير وتعميق أوجه التعاون الثنائي فى مختلف المجالات”.


وأضاف : “لقد جسد اللقاء التاريخي الذى جمع بين الرئيس السيسي وملك أسبانيا فى مدريد خلال شهر فبراير وما أسفر عنه رفع مستوي العلاقات إلى الشراكة الإسراتيجية مع أسبانيا يمثل مرحلة جديدة فى مسيرة العلاقات بين البلدين”.

ملك إسبانيا منتدي الأعمال المصري الإسباني مصر أسبانيا مصر وأسبانيا

