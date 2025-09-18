مدبولي: مصر أزالت البيروقراطية وقدمت تسهيلات وضمانات لجذب الاستثمارات الأجنبية

أوضح الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الحكومة المصرية تؤمن بأن إسبانيا بما تمتلكه من خبرات متقدمة في مجالات التنمية المستدامة، والتكنولوجيا، والابتكار، تُعد شريكًا رئيسيًا لمصر في تنفيذ مشروعات كبرى قادرة على المنافسة إقليميًا ودوليًا.



وأشار مدبولي إلى أن الحكومة المصرية، في إطار سعيها لتحفيز الاستثمار الأجنبي، قامت باتخاذ العديد من الإجراءات الإصلاحية المهمة خلال السنوات الماضية، من بينها إصدار التشريعات اللازمة لخلق بيئة جاذبة لرؤوس الأموال، وتقديم التسهيلات المرتبطة بتأسيس الشركات، وتوفير "الرخصة الذهبية" للمشروعات الاستراتيجية، إلى جانب إزالة المعوقات البيروقراطية، والنظر في منح امتيازات ضريبية واستثمارية وفقاً لطبيعة النشاط والموقع الجغرافي.

كما شدد رئيس الوزراء على أن مصر مستمرة في تطوير بنيتها التحتية بما يواكب احتياجات المستثمرين، مشيرًا إلى أن هذه الجهود أسفرت عن تحسين بيئة الأعمال وزيادة تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر في مختلف القطاعات الحيوية.

