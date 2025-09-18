الخطيب يتفقد انطلاق المرحلة الأولى من أعمال حفر مجمع حمام السباحة بفرع التجمع

حرص الكابتن محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، على تفقد الأعمال الإنشائية التي انطلقت مؤخرًا لتنفيذ مشروع مجمع حمام السباحة والخدمات بفرع التجمع الخامس، والذي يمثل إضافة كبيرة ضمن الخطة الإنشائية الطموحة التي اعتمدها مجلس الإدارة لخدمة أعضاء الجمعية العمومية.

استمع الكابتن محمود الخطيب إلى شرح تفصيلي من المهندس سامح علي كامل، المستشار الهندسي لمجلس الإدارة، حول المرحلة الأولى من المشروع التي بدأت بأعمال الحفر، عقب الانتهاء من الرفع المساحي والجسات الأرضية، ووصول المعدات الثقيلة اللازمة، مشيرًا إلى أن المشروع يقام على مساحة تتجاوز 14 ألف متر مربع.

ويتضمن إنشاء حمام سباحة أوليمبي بمساحة 50x25 مترا، مجهز لاستضافة مسابقات فرق النادي، إلى جانب إتاحته أمام الأعضاء لممارسة السباحة والأنشطة المائية.

كما يشمل المشروع منطقة ألعاب مائية للأطفال، ومجمع خدمات متكامل يحتوي على 10 غرف ملابس وناد صحي، وتضم منطقة المجمع صالة للكاراتيه وأخرى لتنس الطاولة، فضلا عن العديد من المكاتب الإدارية والخدمية اللازمة لتلبية احتياجات الأعضاء.