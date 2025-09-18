يوسف الجوهري لاعب المصري يجري جراحة الكاحل في مدريد

خضع يوسف الجوهري، لاعب المصري، لعملية جراحية ناجحة في جراحة الكاحل بالعاصمة الإسبانية مدريد، وذلك لترميم أربطة كاحل قدمه اليمنى بعد إصابته بتمزق في تلك الأربطة قبيل انطلاق الموسم الحالي.

وقرر نبيل الكوكي، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي المصري البورسعيدي، منح لاعبيه راحة سلبية لمدة 24 ساعة، عقب الفوز الأخير على غزل المحلة في بطولة الدوري الممتاز.

ومن المقرر أن يستأنف الفريق تدريباته مساء غدٍ الجمعة على ملعبه ببورسعيد، وذلك في إطار الاستعداد لمواجهة قوية أمام فاركو ضمن منافسات الجولة الثامنة من المسابقة.



استعدادات لمواجهة فاركو

وسيخوض المصري تدريباته المقبلة وسط تركيز على النواحي الفنية والتكتيكية، استعدادًا لمباراة فاركو المقرر إقامتها في الخامسة مساء الإثنين المقبل على ستاد السويس الجديد.