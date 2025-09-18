تعلميات من فيريرا لهجوم الزمالك قبل مواجهة الدراويش

أكد مصدر داخل نادي الزمالك أن البلجيكي يانيك فيريرا المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم منح لاعبي الخط الهجومي تعليمات خاصة قبل مواجهة الإسماعيلي، المقرر لها الخامسة مساءً ضمن منافسات الجولة السابعة من مسابقة الدوري الممتاز.

وأوضح المصدر أن فيريرا شدد على ضرورة استغلال جميع الفرص المتاحة، مع السعي لتسجيل هدف مبكر منذ انطلاق اللقاء، بهدف إجبار الإسماعيلي على التخلي عن أسلوبه الدفاعي المتوقع، وفتح مساحات أكبر أمام هجوم الزمالك.

ويخوض الزمالك المباراة تحت شعار لا بديل عن الفوز، في ظل سعيه لمواصلة ملاحقة صدارة جدول الترتيب، قبل انطلاق مشواره في بطولة الكونفدرالية الإفريقية.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، في مواجهة الإسماعيلي، اليوم، في تمام الساعة الخامسة مساءً، ضمن منافسات الجولة السابعة من بطولة الدوري المصري الممتاز.