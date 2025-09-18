بعثة منتخب الدراجات تصل رواندا للمشاركة في بطولة العالم ..وحضور عمومية الاتحاد الدولي

غادرت بعثة منتخب مصر للدراجات مطار القاهرة فجر اليوم متجهة إلى العاصمة الرواندية كيجالي، للمشاركة في بطولة العالم التي تقام لأول مرة على أرض القارة الأفريقية.

ويترأس البعثة هاني سعيد، عضو مجلس إدارة الاتحاد والمشرف العام على منتخبات الرجال، فيما تضم القائمة الفنية المدير الفني رامي محمد، إلى جانب لاعبي المنتخب عليا درويش، منة فتحي، وسيف محمد.

كما يشارك في الرحلة الكابتن أيمن علي حسن، رئيس الاتحاد المصري للدراجات، لحضور الجمعية العمومية للاتحاد الدولي، التي تشهد انتخابات مجلس إدارة جديد في حدث تاريخي غير مسبوق بأفريقيا. ويرافقه أحمد بدير عضو مجلس الإدارة لحضور الفعاليات ذاتها.

وأكد أيمن علي حسن أن وجوده في كيجالي يهدف أيضًا إلى متابعة المعسكر الأفريقي المقام هناك من 1 وحتى 29 سبتمبر الجاري، والذي يُعقد على هامش بطولة العالم، مشيدًا بأهمية هذه المشاركة لتعزيز حضور مصر القاري والدولي في رياضة الدراجات.