مصدر بالزمالك يكشف سبب تأجيل مفاوضات تجديد عقد حسام عبدالمجيد

كشف مصدر داخل نادي الزمالك عن سبب تأجيل جلسة التفاوض الخاصة بتجديد عقد مدافع الفريق الأول لكرة القدم حسام عبد المجيد، والذي ينتهي بنهاية الموسم المقبل.

وأوضح المصدر أن الزمالك حريص على تجديد عقد اللاعب مبكرًا لتجنب أي محاولات من التفاوض معه بشكل غير رسمي، مشيرًا إلى أن الإدارة كانت قد حددت موعدًا لعقد الجلسة هذا الشهر، قبل أن يتم تأجيلها.

وأشار المصدر إلى أن سبب التأجيل يرجع إلى سفر شقيق اللاعب ووكيله خارج مصر خلال الفترة الحالية، على أن يعود مطلع الشهر المقبل، ليتم استئناف التفاوض مع إدارة النادي حول تفاصيل التجديد.

وأكد أن إدارة الزمالك متمسكة باستمرار حسام عبد المجيد، وتضع ملف تجديد عقده ضمن الأولويات لضمان استقرار الفريق.