باشات يعلن قائمته لانتخابات نادي هليوبوليس

أعلن اللواء حاتم باشات، المرشح على مقعد رئاسة نادي هليوبوليس، قائمته الكاملة لخوض انتخابات النادي تحت شعار “في حب هليوبوليس… تراث ومستقبل" والمقرر عقدها في نوفمبر المقبل.

وضمت القائمة كلًا من:

• نائب الرئيس: الكابتن نجوى غراب – بطلة السباحة العالمية

• أمين الصندوق: عماد المسيري

• الأعضاء فوق السن: عمرو صدقي، حسام نصار، السفيرة ماجدة شاهين، هبة فهيم، محمد مأمون، خالد بدران، رامي كرم

• الأعضاء تحت السن: سيف هشام، منة هشام.

وأعرب اللواء حاتم باشات عن شكره وتقديره لأعضاء قائمته، مؤكدًا أن تنوع الأجيال والخبرات يمثل قوة حقيقية للعمل بروح واقعية تستكمل مسيرة البناء، وتحافظ على مكانة النادي الاجتماعية والثقافية، وتستعيد أجواءه العائلية والرياضية والفنية، دون تحميل الأعضاء أي أعباء إضافية.

وأكد باشات أنه سيعلن قريبًا تفاصيل برنامج القائمة الانتخابي، موضحا أن مستقبل النادي مسؤولية جماعية يتشاركها جميع الأعضاء حفاظًا على تراث هليوبوليس وصناعة مستقبله.

ووجه باشات رسالة شكر لأعضاء النادي، رواده وشبابه، مؤكدا أن مشاركتهم الفعالة وآرائهم البنّاءة تمثل حجر الأساس لأي نجاح تطمح إليه القائمة ،مشددا على التزامهم بالتعاون والعمل الجاد من أجل رفعة النادي وتعزيز مكانته.