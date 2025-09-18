انطلاق بطولة الفراعنة الدولية للجمباز الفني بمشاركة 15دولة

انطلقت منذ قليل، منافسات بطولة الفراعنة الدولية للجمباز الفني رجال وسيدات، التي ينظمها اتحاد الجمباز برئاسة الدكتور إيهاب أمين خلال الفترة من 18 وحتى 21 سبتمبر الجاري، على صالة رقم 1 بمجمع الصالات المغطاة في استاد القاهرة.

ويشارك في البطولة 165 لاعبًا ولاعبة يمثلون 15 دولة هي: "أذربيجان – بلجيكا – اليونان – الهند – أندونسيا – الأردن – السويد – تايلاند – السعودية – الكويت – ليبيا – لبنان - تونس - أوكرانيا بالإضافة إلى مصر الدولة المستضيفة، وهو ما يبشر بمستوى قوي من التنافس بين جميع اللاعبين من أجل حصد المراكز الأولى والميداليات المتنوعة.



ويمثل مصر في البطولة الدولية 17 هيئة رياضية وهي "الأهلي والجزيرة والشمس والصيد وسموحة والزهور ووادي دجلة وسبورتنج والاتحاد السكندري والمؤسسة الرياضية بالإسكندرية وجزيرة الورد وهيئة قناة السويس ونادي النادي شيراتون ونادي بدر الرياضي بالسويس وأليكس جيمناستكس سنتر وأكاديمية جيمنستيشن وسبورت هوم.

وباتت سلسلة بطولات الفراعنة الدولية في مختلف فروع الجمباز، تمثل أهمية كبيرة على المستوى الدولي، حيث ارتفعت نسبة المشاركة بشكل ملحوظ خلال السنوات الأخيرة بفضل المستوى المبهر تنظيميًا وفنيًا.

وتشهد بطولات الفراعنة الدولية للجمباز إقبال كبير من دول العالم للمشاركة، من أجل الاستفادة من المستويات الفنية المرتفعة التي تشهدها النسخ المتعاقبة، وأيضا للاستفادة من القدرات التنظيمية التي بات يمتلكها الاتحاد المصري للجمباز تحت قيادة الدكتور إيهاب أمين رئيس الاتحادين المصري والأفريقي وعضو المكتب التنفيذي للاتحاد الدولي للجمباز.

وتعتبر سلسلة بطولات الفراعنة الدولية التي تنظمها مصر بجميع فروع الجمباز حدثًا مهمًا للغاية كما أنها جزء كبير للمنافسة الدولية على أرض مصر مصر، حيث إنها فرصة كبيرة للغاية لاستضافة جميع اللاعبين على مستوى العالم في مصر وتبادل الخبرات الرياضية.