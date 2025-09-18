قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أخبار البلد

استجابة للمواطنين..وزيرة التنمية المحلية تغير لجنة التصالح بحي شرق مدينة نصر

وزيرة التنمية المحلية
وزيرة التنمية المحلية
ايمان البكش

أجرت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية ، جولة مفاجئة اليوم الخميس علي  عدد من أحياء المنطقة الشرقية لمحافظة القاهرة ( حي شرق مدينة نصر وحي غرب مدينة نصر ) لمتابعة مستوي تقديم الخدمات اليومية للمواطنين بالمركز التكنولوجي لتلك الأحياء .

وخلال تفقد وزيرة التنمية المحلية للمركز التكنولوجي بحي شرق مدينة نصر ، تابعت مع رئيس الحي ومدير المركز التكنولوجي الموقف التنفيذي لملف التصالح علي بعض مخالفات البناء من المنظومة الخاصة بالتصالح وكذا أعداد الطلبات التي تم إنجازها وأهم المشكلات التي تم رصدها لتذليلها فى ظل التيسيرات والتسهيلات التى اتخذتها الوزارة مؤخراً بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية بتطبيق القانون بما يساهم فى دفع وتيرة العمل واستعجال ردود جهات الولاية المعنية لحصول المواطنين على نماذج التصالح النهائية أو غلق الملفات فى حالة رفض التصالح علي المنظومة .

كما تابعت وزيرة التنمية المحلية عدد من الملفات اليومية الخاصة بالمواطنين وخاصة الإشغالات ومنظومة المحال العامة والتصدي لمخالفات البناء والمحال المخالفة بدون ترخيص .

كما حرصت الدكتورة منال عوض على لقاء عدد من المواطنين الذين تواجدوا في المركز التكنولوجي لحي شرق مدينة نصر لانهاء بعض الخدمات ، والاطمئنان على حسن معاملتهم وسرعة إنجاز طلباتهم ، حيث قدم عدد من المواطنين المترددين علي الحي شكاوي فيما يخص تأخير فحص طلبات التصالح الخاصة بهم ووجود تأخير في اللجان الفنية لفحص الطلبات.

وعلي الفور وجهت وزيرة التنمية المحلية 
بتغير اللجنة الفنية بحي شرق مدينة نصر وتشكيل لجان جديدة لسرعة فحص الملفات وأعطت الوزيرة مهلة حتي نهاية سبتمبر للانتهاء منها  ، كما شددت وزيرة التنمية المحلية علي أهمية اتباع طرق أسرع وأكثر فاعلية في إنجاز العمل اليومي بالحي ، بما يضمن التيسير على المواطنين وتوفير وقتهم وجهدهم .

كما أكدت الدكتورة منال عوض على أهمية الإنتهاء من جميع ملفات التصالح علي مخالفات البناء المتراكمة في الحي، موجهه بإنشاء لجان فنية جديدة للبت في الطلبات  بما يساهم في الاسراع من وتيرة البت في الملفات وتقليل فترات الانتظار للمواطنين .

كما وجهت د.منال عوض رئيس حي شرق مدينة نصر بالتواجد بصورة مستمرة علي مدار اليوم  بالمركز التكنولوجي للاستماع الي شكاوي المواطنين فيما يخص الادارات المختلفة بالحي وخاصة منظومة التصالح وتذليل أى مشكلات تواجههم فى الملفات الخدمية التى تمس حياتهم بشكل يومي والعمل علي راحتهم .

وكلفت وزيرة التنمية المحلية لجنة من قطاع التفتيش والمتابعة بالوزارة بمتابعة الشكاوي المقدمة من المواطنين خلال الزيارة  للانتهاء منها وحلها واعطاء تقرير للعرض بذلك  .

وشددت وزيرة التنمية المحلية علي أهمية تنفيذ حملات رفع الإشغالات في عدد من الشوارع الحيوية التابعة لحي شرق لتيسير حركة سير المواطنين والسيارات وعدم التعدي علي أرصفة العقارات .

وخلال تفقد الدكتورة منال عوض  المركز التكنولوجي لحي غرب مدينة نصر تابعت منظومة التصالح علي مخالفات البناء  وعدد من الملفات الخدمة ووجهت بسرعة الانتهاء من الملفات الخاصة بالمواطنين الموجودة في منظومة التصالح .

التنمية المحلية منال عوض منظومة التصالح

