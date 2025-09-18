البحر الأحمر تستعد لإطلاق مبادرة “صحح مفاهيمك”.. تفاصيل

تنطلق الفعاليات من مجمع الإعلام بمدينة الغردقة يوم الأحد 21 سبتمبر 2025، بالتزامن مع بدء التحرك الشعبي للمبادرة في العاصمة الإدارية الجديدة وامتدادها إلى مختلف المحافظات ضمن تحرك وطني موحد تقوده وزارة الأوقاف برعاية دولة رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي ووزير الأوقاف الدكتور أسامة الأزهري وإشراف اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر.

أهداف المبادرة

ترتكز “صحح مفاهيمك” على ترميم المجال المعرفي والسلوكي عبر تصحيح المفاهيم الدينية المغلوطة، ومواجهة التطرف الديني واللاديني، والتصدي لمنصات الشائعات، بما يعزز الهوية الوطنية وقيم الاعتدال ويخاطب جميع الفئات وبالأخص الشباب ضمن رؤية مصر 2030 لبناء الإنسان.

تنسيق مؤسسي ورسالة للشباب

سلم الشيخ عبدالباسط عثمان ممثل مديرية الأوقاف بالبحر الأحمر خطاب وزير الأوقاف إلى المحافظة، وتلقى الخطاب سكرتير عام المحافظة كمال سليمان مؤكداً دعم الأجهزة التنفيذية للمبادرة التي تضع الشباب في صدارة الأولويات بوصفهم عصب المجتمع وشريانه الحي ومسؤولية وعيهم مسؤولية تشاركية بين مؤسسات الدولة.

خطة عمل ممتدة لعام

تبدأ الانطلاقة باحتفالية بحضور القيادات التنفيذية والدعوية وبمشاركة مديرية الشباب والرياضة واتحاد شباب المحافظة، على أن تمتد الخطة الدعوية والتعليمية على مدار عام كامل وتشمل أكثر من أربعين قضية تمس الحياة اليومية للمواطنين، من معالجة المفاهيم إلى ترسيخ القيم والأخلاق والسلوك العام.