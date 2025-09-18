قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الإسباني أوسكار كوينتانا مديرا فنيا لسلة الاتحاد السكندري

حسام الحارتي

أعلن مجلس إدارة نادي الاتحاد السكندري برئاسة محمد سلامة القائم بأعمال رئيس النادي، عن التعاقد مع الإسباني أوسكار كوينتانا لقيادة سلة زعيم الثغر فنيًا في الموسم الجديد موسم 2025-2026.

وتواصل محمد سلامة وحازم الرجال أمين الصندوق ومحمد خميس عضو مجلس الإدارة، مع الإسباني "أوسكار" من خلال تقنية الفيديو كونفرانس، حيث يتواجد المدير الفني حاليًا بالعاصمة الإسبانية مدريد.

ودار الحديث عن تطلعات مجلس إدارة النادي وجماهيره العظيمة بعودة الفريق لمكانته الطبيعية بطلًا لكرة السلة المصرية، وهو ما أكد عليه "أوسكار" خلال هذه المحادثة، وبناء عليه تم الاتفاق على وصول المدير الفني الجديد إلى الإسكندرية يوم السبت القادم رفقة مساعده بيدرو باليستر لبدء مهمته مع الفريق والاستعداد للموسم الجديد.

ويمتلك "أوسكار" سيرة ذاتية مميزة، أبرزها تولى القيادة الفنية لفريق ريال بيتيس و ريكومانريسا، ومورابانك اندورا، و لوسينتوم أليكانتسي، و ذلك في دوري الـ ACB الإسباني.

الإسباني أوسكار كوينتانا الاتحاد السكندري سلة الاتحاد

