محافظات

محافظ الغربية يرسم البسمة على وجوه طلاب الأسر الأولى بالرعاية

محافظ الغربية
محافظ الغربية

أدخل اللواء أشرف الجندي محافظ الغربية، يرافقه الأستاذ ناصر حسن وكيل وزارة التربية والتعليم، البهجة والفرحة على قلوب 35 طالبًا وطالبة من أبناء الأسر الأولى بالرعاية بمختلف مراكز ومدن المحافظة، حيث سلّم لهم الزي المدرسي الكامل شاملاً الحقائب والأحذية، ووصل سداد المصروفات الدراسية بالكامل، في مبادرة تؤكد أن التعليم يظل في مقدمة أولويات الدولة والمحافظة، وأن لكل طفل الحق في أن يبدأ عامه الدراسي بكرامة وثقة دون أعباء.

توجيهات محافظ الغربية 

وقد حرص المحافظ على تسليم المستلزمات الدراسية لكل طالب بنفسه، حيث ارتسمت خلال الاستلام الابتسامة على وجوه الأطفال وأولياء أمورهم الذين وصفوا هذه اللفتة بأنها دعم حقيقي ومعنوي قبل أن يكون ماديًا. وقال اللواء الجندي مخاطبًا أبناءه الطلاب: “طلابنا أمانة في أعناقنا، ولكل طفل حق علينا في التعليم الكريم، ولن نترك طالبًا يشعر بالحرمان أو التمييز، فالمستقبل يصنعه العلم ونحن ملتزمون بأن نمنح أبناءنا كل ما يهيئ لهم طريق النجاح”.

وأكد محافظ الغربية أن ما جرى اليوم يعكس نهجًا ثابتًا تسعى المحافظة لترسيخه عبر مبادرات متواصلة تضع مصلحة الطلاب فوق كل اعتبار، مشيرًا إلى أن بناء الإنسان يمثل الركيزة الأساسية للتنمية، وأن العدالة التعليمية هي المدخل الحقيقي لصناعة مستقبل أفضل.

طلاب وطالبات 

كما ثمّن اللواء أشرف الجندي التعاون المثمر مع مديرية التربية والتعليم وجمعية رعاية الطلاب بالغربية، مشيدًا بالدور الكبير الذي يقوم به الأستاذ ناصر حسن وكيل الوزارة وفريق العمل، موضحًا أن هذا التناغم بين مؤسسات الدولة التنفيذية والتعليمية هو ما يضمن استقرار العملية التعليمية ويحقق نتائج ملموسة على أرض الواقع.

من جانبه، أكد وكيل وزارة التربية والتعليم أن رعاية محافظ الغربية المباشرة للطلاب الأولى بالرعاية تجسد حرص القيادة التنفيذية على ترجمة رؤية الدولة التي تضع التعليم في قمة الأولويات، مشيرًا إلى أن هذه المبادرة تسهم في تخفيف الأعباء عن الأسر، وتزرع في نفوس الأطفال إحساسًا بالانتماء، وتمنحهم الثقة والدافع لمواصلة التفوق.

دعم العام الدراسي الجديد 

وقد عبّر أولياء الأمور عن امتنانهم العميق لمحافظ الغربية على هذه اللفتة الكريمة، مؤكدين أن إدخال السعادة على قلوب أبنائهم قبل انطلاق العام الدراسي سيظل علامة فارقة، تعكس إنسانية القيادة وحرصها على رعاية كل طفل، وتجسد وجود الدولة إلى جوار المواطن في أدق تفاصيل حياته.

اخبار محافظة الغربية دعم الأسر والعائلات طلاب وطالبات العام الدراسي الجديد المصروفات الدراسية

