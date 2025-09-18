قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
اطلاق أول نظام متكامل في مصر لإعادة تدوير عبوات المشروبات الكرتونية المعقمة

وزيرة التنمية المحلية
وزيرة التنمية المحلية
أ ش أ

شارك ياسر عبدالله، رئيس جهاز تنظيم إدارة المخلفات ، اليوم الخميس ، في فعاليات إطلاق أول نظام تشغيل متكامل في مصر لإعادة تدوير عبوات المشروبات الكرتونية المعقمة تحت العلامة التجارية "Green Jobs from a Box"، وذلك نيابة عن الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزيرة البيئة.
وحضر الفعاليات أندرياس روب رئيس مجموعة الأعمال والتحول الأخضر بالوكالة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ Egypt)، وعبد الغني الأديب رئيس ومدير عام شركة "SIG" في الهند والشرق الأوسط وأفريقيا، إلى جانب عدد من المسئولين الحكوميين والدبلوماسيين وممثلي القطاعين الصناعي والخاص المشاركين في المبادرة.
وأكدت الدكتورة منال عوض أن المبادرة تمثل نموذجا رائدا للشراكات المبتكرة التي تدعم التحول نحو الاقتصاد الدائري والأخضر، بما يتماشى مع الاستراتيجية الوطنية للاستدامة ورؤية مصر 2030، مشيرة إلى أنها تسهم في دمج القطاع غير الرسمي في المنظومة الرسمية لإدارة المخلفات، وتعزيز مبدأ مسؤولية المنتج الممتدة.
وأوضحت أن المبادرة جاءت ثمرة تعاون بين شركة SIG، والوكالة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ Egypt)، وبلاستيك بنك، وكارتا مصر، وتايل جرين، حيث تستهدف إحداث تحول نوعي في صناعة التغليف عبر نظام متكامل يبدأ بجمع المخلفات على مستوى المجتمع، واستخلاص الألياف، وإعادة استخدام مادة البولي ألومنيوم (PolyAl) لإنتاج منتجات صديقة للبيئة، مع التركيز على خلق "وظائف خضراء" وتعزيز الاقتصاد الدائري.
من جانبه، أكد ياسر عبدالله أن المبادرة تمثل خطوة مهمة نحو ترسيخ مفهوم الاقتصاد الدائري في مصر، حيث تهدف إلى جمع أكثر من 700 طن من العبوات خلال ثلاث سنوات، وتحسين سبل عيش أكثر من ألف جامع مخلفات محلي، مشيرا إلى أن النظام يعتمد على تقنيات مبتكرة مثل منصة "بلاستيك بنك" المعتمدة على البلوك تشين لتتبع جمع العبوات وتحفيز المشاركة، بجانب تحويل مادة الـPolyAl إلى طوب إنشائي صديق للبيئة عبر تكنولوجيا "تايل جرين".
وفي السياق ذاته، أوضح عبد الغني الأديب أن إطلاق هذا النظام المتكامل يمثل إنجازا يعكس التزام شركة "SIG" وشركائها بصياغة مستقبل أكثر استدامة للتغليف، فيما أشار أندرياس روب إلى أن دعم الوكالة الألمانية يأتي في إطار برنامج develoPPP ومبادرة "استثمر من أجل الوظائف" الممولة من الوزارة الألمانية للتعاون الاقتصادي والتنمية، مؤكدا أن المشروع يعد نموذجا ناجحا للشراكة بين القطاعين العام والخاص، يسهم في مواجهة التحديات البيئية وتوفير وظائف خضراء تعزز التنمية المستدامة.
كما شهدت الاحتفالية جلسة نقاش استراتيجية بمشاركة شركاء المبادرة ركزت على سبل توسيع نطاق تطبيق المنظومة لتشمل مواد تغليف أخرى وتفعيل مبدأ مسؤولية المنتج الممتدة على المستوى الوطني.
جدير بالذكر أن "بلاستيك بنك" يعمل على تمكين المجتمعات من جمع المخلفات البلاستيكية واستخدامها كعملة للحصول على دخل وخدمات اجتماعية متعددة، عبر منصة رقمية مؤمنة بتقنية البلوك تشين، وينشط في عدة دول من بينها مصر لدعم الاقتصاد الدائري وتعزيز الاستدامة عالميا.
م ر و ا ن/رأش

