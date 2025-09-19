مطار الغردقة يستقبل 89 رحلة دولية تقل 16 ألف سائح أوروبي

شهد مطار الغردقة الدولي اليوم الجمعة نشاطًا مكثفًا بحلول 89 رحلة طيران دولية قادمة من مختلف المطارات الأوروبية والدولية، من المنتظر أن تقل على متنها نحو 16 ألف سائح ينتمون لجنسيات متعددة، في مؤشر واضح على استمرار تدفق الحركة السياحية الأجنبية رغم انحسار السياحة المحلية مع انطلاق العام الدراسي الجديد.

ووفق جداول الوصول بالمطار، تواصل الفنادق السياحية بمدينة الغردقة تحقيق نسب إشغال مرتفعة، مدعومة بالطلب القوي من الأسواق الأوروبية، بينما شهدت حركة السياحة الداخلية تراجعًا ملحوظًا بعد انتهاء إجازة الصيف.

وتُظهر تقديرات خبراء السياحة أن فنادق البحر الأحمر استقبلت خلال موسم الصيف ما يقرب من مليوني زائر مصري، بمتوسط نصف مليون سائح محلي شهريًا، في رقم غير مسبوق يجسد الإقبال الداخلي المتزايد على المقصد السياحي بالبحر الأحمر خلال الإجازة الصيفية هذا العام.

وتأتي هذه الأرقام في ظل حالة من الاستقرار وارتفاع ثقة السائح الأجنبي في سلامة وأمان المقصد المصري، مدعومة بإجراءات أمنية وتنظيمية محكمة بمطار الغردقة الدولي تساهم في تيسير انتقال السياح وتقديم تجربة سفر سلسة منذ لحظة الوصول وحتى مغادرة الفنادق والأسواق الترفيهية بالمدينة.