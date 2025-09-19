افتتاح معرض سفراء الخير للأدوات المدرسية بمدرسة رشدي الصناعية بالإسكندرية

افتتح الدكتور عربي أبوزيد مدير مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية معرض إدارة شرق التعليمية (سفراء الخير) الذى أقيم بمدرسة رشدي الصناعية بنات بإدارة شرق ، وذلك بحضور جلال عيد مدير عام إدارة شرق وأميرة جبر مدير عام الشئون التنفيذية بالمديرية وناجية فؤاد وكيل الإدارة.

وأوضح مدير المديرية أن فكرة المعرض فكرة رائعة في مطلع العام الدراسي الجديد 2025/2026 لتوفير الاحتياجات والأدوات المدرسية اللازمة لغير القادرين عن طريق مؤسسات المجتمع المدني وكافة الهيئات والمؤسسات في إطار دورها المجتمعي وتكامل كل مؤسسات الدولة للنهوض بالعملية التعليمية .

وأشاد دكتور عربي أبوزيد بفكرة المبادرة والكميات المتوفرة من السلع وكذلك المعرض الخيري المجاني وقدَّم شكره وتقديره لجميع القائمين على هذا العمل لتخفيف العبء عن كاهل الأسر المصرية.

وأشاد بالمشاركة المجتمعية والتعاون المثمر بين الجمعيات والهيئات والشركات والمؤسسات المجتمعية المختلفة لدعم وتطوير العملية التعليمية وتخفيف الأعباء والمعاناة عن كاهل أولياء الأمور.

يأتي هذا في ضوء توجيهات محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني والفريق أحمد خالد حسن سعيد محافظ الإسكندرية بالاستعداد للعام الدراسي والتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني في ضوء مسئوليتها المجتمعية.