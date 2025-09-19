قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
شراء وحدات سكنية.. الداخلية تنفي صلتها بجمعية تضرر منها مواطن بدمياط
مع نهاية موسم الصيف.. ارتفاع الأمواج يغلق الشواطئ المفتوحة بمرسى مطروح
مجزرة جديدة بحق الشعب السوداني في دارفور.. تفاصيل
قبل مواجهة سيراميكا كليوباترا.. هل يكرر الأهلي سيناريو دوري 91- 92 بالدوري؟
أعضاء الأهلي يشاركون في عمومية تعديلات النظام الأساسي.. صور
توافد أعضاء الأهلي للمشاركة في عمومية تعديلات قانون الرياضة.. صور
جمال شعبان يكشف سر انتشار الجلطات القلبية بين الشباب
ما هو Gemini وما هي أبرز ميزاته؟
اليونيفيل تدعو جيش الاحتلال للتوقف الفوري عن شن أي غارات والانسحاب الكامل
سفير كوريا الجنوبية: العلاقات مع مصر تشهد طفره تصنيعية كبيرة
أهم حدث فى القرن الـ 21.. أطول كسوف كلي للشمس يشهده العالم في هذا الموعد
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

افتتاح معرض سفراء الخير للأدوات المدرسية بمدرسة رشدي الصناعية بالإسكندرية

افتتاح معرض "سفراء الخير"
افتتاح معرض "سفراء الخير"
أحمد بسيوني

افتتح الدكتور عربي أبوزيد مدير مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية معرض إدارة شرق التعليمية (سفراء الخير) الذى أقيم بمدرسة رشدي الصناعية بنات بإدارة شرق ، وذلك بحضور جلال عيد مدير عام إدارة شرق وأميرة جبر مدير عام الشئون التنفيذية بالمديرية وناجية فؤاد وكيل الإدارة.

وأوضح مدير المديرية أن فكرة المعرض فكرة رائعة في مطلع العام الدراسي الجديد 2025/2026 لتوفير الاحتياجات والأدوات المدرسية اللازمة لغير القادرين عن طريق مؤسسات المجتمع المدني وكافة الهيئات والمؤسسات في إطار دورها المجتمعي وتكامل كل مؤسسات الدولة للنهوض بالعملية التعليمية .

وأشاد دكتور عربي أبوزيد بفكرة المبادرة والكميات المتوفرة من السلع وكذلك المعرض الخيري المجاني وقدَّم شكره وتقديره لجميع القائمين على هذا العمل لتخفيف العبء عن كاهل الأسر المصرية.

وأشاد بالمشاركة المجتمعية والتعاون المثمر بين الجمعيات والهيئات والشركات والمؤسسات المجتمعية المختلفة لدعم وتطوير العملية التعليمية وتخفيف الأعباء والمعاناة عن كاهل أولياء الأمور.

يأتي هذا في ضوء توجيهات محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني والفريق أحمد خالد حسن سعيد محافظ الإسكندرية بالاستعداد للعام الدراسي والتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني في ضوء مسئوليتها المجتمعية.

الاسكندرية سفراء الخير معرض رشدي الصناعية التربية والتعليم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار البنزين

رسمياً.. أسعار البنزين اليوم الجمعة

الاطفال الثلاثة

شارب مخـ ـدرات.. أب ينهي حياة صغـ ـاره الثلاثة في الدقهلية| تفاصيل

صادق خان - ترامب

مهاجما عمدة لندن .. ترامب: صادق خان أسوأ عمدة في العالم ولم أرغب حضوره بالعشاء الملكي

أسعار الطماطم

مجنونة ياقوطة| موعد انخفاض أسعار الطماطم بالأسواق.. كم سيصل سعر الكيلو

جهاز الراوتر

6 أماكن يجب تجنب وضع الراوتر فيها للحصول على أسرع إنترنت

هل كنس البيت ليلا

هل كنس البيت ليلا سبب الفقر والنكد والمشاكل الزوجية؟.. انتبه لـ7 حقائق

هل يجوز للخاطب أن يمسك بيد مخطوبته

هل يجوز للخاطب أن يمسك يد مخطوبته؟.. الإفتاء تجيب

سعر الدولار

سعر أعلي دولار اليوم 19-9-2025

ترشيحاتنا

مجلس النواب

سؤال برلماني بعد إصابة مرضى بفقدان البصر داخل مستشفى التأمين الصحي

قانون العمل الجديد

أقصى عدد إجازات للموظفين في قانون العمل الجديد.. تفاصيل

مجلس النواب

البكالوريا والثانوية.. آراء متباينة في البرلمان بعد مزاعم توجيهات المدارس

بالصور

فستان قصير.. بوسي تخطف الأنظار خلال أحدث ظهور

بوسي
بوسي
بوسي

فستان لافت.. عبير صبري تخطف الأنظار بظهورها

عبير صبري
عبير صبري
عبير صبري

القطارات تكشف عن عيب خطير في سيارات تسلا.. لا يمكنها التعرف عليه

تسلا
تسلا
تسلا

فيديو

المتهم

تحقيقات موسعة في اتهام شاب بالتحرش بفتاة في ميكروباص بالقاهرة

ايناس مكي

إيناس مكي تكشف حقيقة خلافتها مع شقيقها أحمد وأسباب طلاقها لأول مرة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار: اجتياح غزة مجددا.. من يوقف نتانياهو؟!

أحمد سالم - مدير تحرير موقع صدى البلد

أحمد سالم يكتب.. محمود زووم الذي لا تُشبهه الحياة

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: الدبلوماسية المصرية .. حين تُدار المعركة بالكلمة قبل السلاح

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب.. حين ينتصر البطل على الموت.. قصة الشهيد رقم (6)

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: دولة القانون أقوى من دولة الكاميرا

المزيد