الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
حوادث

ضبط 32 طن دقيق مدعم قبل بيعه في السوق السوداء خلال 24 ساعة

كتب – مصطفى الرماح :

واصل قطاع الأمن العام والإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة، بالتنسيق مع مديريات الأمن، حملاتهم التموينية المكثفة بكافة المحافظات.

جاء ذلك في إطار مواصلة جهود وزارة الداخلية لحماية جمهور المستهلكين، وإحكام الرقابة على الأسواق، والتصدي لمحاولات التلاعب بأسعار الخبز وبيعه بأزيد من السعر المقرر، فضلاً عن عدم الإعلان عن الأسعار.

 

أسفرت الجهود عن ضبط عدد من القضايا التموينية المتنوعة، خاصة المتعلقة بنشاط المخابز السياحية والحرة والمدعمة، حيث تم خلال الـ24 ساعة الماضية:

ضبط قرابة (32) طنًا من الدقيق (متنوع بين الدقيق الأبيض والبلدي المدعم)، وذلك في مخالفات تتعلق بالاتجار غير المشروع، أو الاستخدام في غير الأغراض المقررة.

 

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، ويأتي ذلك في إطار توجيهات وزارة الداخلية بتكثيف الرقابة التموينية ومكافحة كافة صور الغش التجاري والاحتكار، بما يضمن استقرار السوق وحماية حقوق المواطنين.

