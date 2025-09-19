انطلاق اليوم الترفيهي للراكيت بشاطئ جزيرة الدهب بالإسكندرية| شاهد

انطلقت صباح اليوم الجمعة فعاليات اليوم الترفيهي لمحبي الراكيت السكندري على شاطئ جزيرة الدهب بمنطقة ميامي، وذلك تنفيذًا لتوجيهات أحمد خالد حسن سعيد، محافظ الإسكندرية، بدعم الأنشطة الرياضية والشاطئية وتشجيع المبادرات التي تعزز مشاركة المواطنين في الفعاليات المجتمعية.

نظمت الفعالية الإدارة المركزية للسياحة والمصايف، التي حرصت على توفير كافة التجهيزات اللازمة لإنجاح الحدث وإخراجه بالشكل اللائق.

وشهدت الفعالية مشاركة 4 فرق راكيت من الإسكندرية بما يقرب من ٢٠٠ لاعب ولاعبة من مختلف الأعمار، حيث تضمن منافسات ودية جمعت بين الهواة والمحترفين، وسط أجواء رياضية وترفيهية مميزة.

وأكدت المحافظة أن الفعالية تعكس اهتمامها بدعم الأنشطة المجتمعية وتنشيط السياحة الرياضية على الشواطئ العامة، وتعزيز مكانة الإسكندرية كعروس البحر المتوسط ومقصد متميز يجمع بين الرياضة والثقافة والتراث.