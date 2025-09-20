طريقة عمل ساندوتش اللحمة الضاني بالمشروم، هل

انت من عشاق اللحم الضاني، إليك طريقة عمل ساندويتش اللحمة الضاني بالمشروم.

وصفة لذيذة وغنية بالنكهة، مناسبة لعشاق اللحم والدسم، وبتطلع ممتازة في ساندويتشات سواء بالخبز الفرنسي أو الصاج أو التوست، للشيف فيفي عثمان.

المكونات

300-400 جم لحم ضاني يفضل من الفخذ أو الرقبة، مقطع شرائح رفيعة أو مكعبات صغيرة

1 كوب مشروم طازج أو معلب مقطع شرائح

1 بصلة كبيرة مقطعة شرائح رفيعة

2 فص ثوم مفروم

1 ملعقة صغيرة زبدة + 1 ملعقة زيت

ملح وفلفل أسود حسب الرغبة

نصف ملعقة صغيرة بهارات لحمة

رشة روزماري أو زعتر اختياري

نصف كوب كريمة طبخ اختياري لإضافة طابع كريمي

جبنة موتزاريلا أو شيدر اختياري للساندويتش

خبز فينو أو باجيت أو صاج للتقديم

طريقة عمل ساندوتش اللحمة الضاني بالمشروم



أولًا: تحضير اللحمة

في طاسة كبيرة على نار متوسطة، ضيفي الزيت والزبدة.

أضيفي شرائح اللحم الضاني، وقلّبيها جيدًا حتى يتغير لونها وتبدأ تنزل عصارتها.

أضيفي البصل وقلّبيه حتى يذبل ويأخذ لون ذهبي.

أضيفي الثوم المفروم وقلّب دقيقة واحدة.

ثانيًا: إضافة المشروم

أضيفي شرائح المشروم وقلّبي حتى تذبل ويتحمص قليلاً.

تبّلي الخليط بالملح، الفلفل، البهارات، والرزماري أو الزعتر.

لو تحب نكهة كريمية، أضيف نصف كوب كريمة طبخ واترك المزيج على نار هادئة حتى يتقلّص السائل وتتسبك الصلصة.

طفي النار لما اللحم يكون طري والمشروم مطبوخ.

ثالثًا: التجميع

افتح الخبز فينو، صاج أو باجيت

احشيه بخليط اللحمة والمشروم.

اختياري أضف شريحة جبنة موتزاريلا أو شيدر.

يمكن تحميص الساندويتش في الجريل أو التوستر حتى تسيح الجبنة ويتحمص الخبز.

