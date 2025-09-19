قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
لقطات من الجمعية العمومية لتعديل لائحة النظام الأساسي بالنادي
وزير دفاع باكستان : برنامج بلادنا النووي سيكون متاحا للسعودية
وزيرة التضامن تصطحب وزير الأسرة والتنمية الاجتماعية بسنغافورة في زيارة لمستشفى الناس
الزراعة: زيادة صادرات مصر من العنب والفراولة والبرتقال إلى بريطانيا
سعر الجينه الذهب اليوم الجمعة 19-9-2025
مؤهل يلعب بأوروبا.. عمرو الدردير يشيد بأداء عبد الله السعيد
مأساة في نبروه.. أب يقتـ.ل 3 أطفـ.ال ويطعن زوجته وينهي حياته| القصة الكاملة
عيد أبو الحمد يكشف لـ صدى البلد تفاصيل حالته بعد تعرضه لوعكة صحية
خطيب المسجد الحرام: تحصنوا بكتاب الله وسنة النبي من مُحدثات الأمور
وزير التعليم العالي يهنئ المجتمع الأكاديمي بمناسبة بدء العام الدراسي الجديد 2025/ 2026
صلاح عبد العاطي: واشنطن شريكة في الإبادة الجماعية بغزة عبر استخدام متكرر للفيتو
مكتب التنسيق.. إعلان نتائج تنسيق الشهادات المعادلة العربية والأجنبية
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار البلد

علاء عزوز: وزارة الزراعة تبنت استراتيجية لتطوير النخيل ورفع جودة التمور

رئيس قطاع الإرشاد الزراعي
رئيس قطاع الإرشاد الزراعي
شيماء مجدي

افتتح الدكتور علاء عزوز رئيس قطاع الإرشاد الزراعي فعاليات كرنفال النخيل بمدينة البدرشين – بمنطقة سقارة بمحافظة الجيزة، وذلك نيابةً عن علاء  فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وذلك في إطار اهتمام الدولة المتزايد بتطوير قطاع النخيل والتمور، باعتباره أحد المحاصيل الاستراتيجية التي تسهم بفاعلية في دعم الاقتصاد الوطني وتعزيز مكانة مصر الريادية عالميًا.

وخلال الكلمة التي ألقاها نيابة عن وزير الزراعة، أكد  "عزوز"، أن مصر بتاريخها العريق في زراعة النخيل وإنتاج التمور، ماضية في تنفيذ استراتيجية وطنية شاملة لتطوير هذا القطاع الواعد، ترتكز على رفع جودة التمور المصرية من خلال تطبيق أحدث الممارسات الزراعية والتوسع في نظم التعبئة والتغليف المطابقة للمواصفات العالمية.

وأضاف، أن تلك الاستراتيجية تستهدف أيضًا تمكين صغار المزارعين والشباب ورواد الأعمال عبر توفير فرص حقيقية للتسويق والتصدير بما يعزز التنمية الريفية ويدعم استقرار المجتمعات الزراعية، إلى جانب إنشاء مزارع نموذجية ومجمعات صناعية للتمور وتطبيق التكنولوجيا الحديثة لزيادة الإنتاج وتحسين الجودة.

وأشار رئيس قطاع الإرشاد الزراعي إلى أن الدولة تعمل كذلك على تعزيز الصناعات المرتبطة بالنخيل مثل الأعلاف والأسمدة والمنتجات الخشبية بما يسهم في دعم الاقتصاد الدائري واستدامة الموارد فضلًا عن تطوير منظومة التسويق والتصدير وفتح أسواق جديدة للتمور المصرية بما يعزز القدرة التنافسية للمنتج المصري عالميًا.
ولفت عزوز إلى أن الوزارة تكثف جهودها في مكافحة سوسة النخيل الحمراء من خلال برامج وقائية وعلاجية متكاملة بما يحمي الإنتاج ويضمن استمراريته إلى جانب دعم السياحة الزراعية والثقافية وربطها بالأنشطة البيئية والصحية بما يبرز القيمة الحضارية والتراثية للنخيل المصري.

وفيما يتعلق بالمشروعات القومية أوضح رئيس قطاع الإرشاد الزراعي،  أن مشروع زراعة مليون نخلة جديدة ضمن خطط التوسع الزراعي واستصلاح الأراضي الصحراوية يمثل نقلة نوعية في مستقبل هذا القطاع إلى جانب إنشاء مراكز متخصصة للتصنيع والمعالجة وتوفير برامج تمويلية ودعم فني للمزارعين لزيادة القيمة المضافة وتعظيم العائد الاقتصادي.

وشدد على أن وزارة الزراعة من خلال قطاعاتها المختلفة وخاصة قطاع الإرشاد الزراعي تلعب دورًا محوريًا في توعية المزارعين ونشر الممارسات الجيدة في إدارة بساتين النخيل كما تعمل بالتعاون مع مراكز البحوث والجامعات لإيجاد حلول علمية مبتكرة للتحديات التي تواجه القطاع، وعلى رأسها مكافحة الآفات وتحسين الإنتاجية.

وأكد عزوز أن تنظيم كرنفال النخيل المتزامن مع موسم جمع التمور ضمن مبادرتي "ظلال النخيل" و"صحتك مهمتنا" يعكس تكامل الجهود الحكومية والمجتمعية ويؤكد على أهمية ربط الزراعة بالصحة والسياحة البيئية والثقافية بما يسهم في تعزيز التنمية الريفية المستدامة.

واختتم الدكتور عزوز كلمته بالتأكيد على أن مصر بدعم القيادة السياسية وبالتعاون مع شركائها من القطاع الخاص والمؤسسات الدولية ماضية في تنفيذ استراتيجية شاملة للنهوض بقطاع التمور بما يعزز مكانتها الريادية عالميًا ويحولها إلى مركز للتميز والإبداع في إنتاج وتصنيع وتصدير التمور وبما يضمن مستقبلًا زراعيًا مستدامًا يحقق تطلعات الأجيال القادمة.
ومن جانبها، أكدت الدكتورة دينا المنزلاوي رئيس نادي روتاري إنتربرينورز ورئيس الكرنفال، أن هذه الفعالية ليست مجرد احتفال بالتمور بل تمثل رسالة حضارية وصحية وإنسانية متكاملة تُعيد إلى الأذهان قيمة النخيل التي ارتبطت بالحضارة المصرية منذ آلاف السنين وتبرز دوره كرمز للحياة والعطاء، حيث كانت النخلة  وما زالت رمزًا للحياة منذ عهد الفراعنة.

وأوضحت أن الكرنفال يجمع بين الماضي العريق والمستقبل الواعد  ليعيد إحياء أحد أسرار الفراعنة وتقديمه للعالم في صورة معاصرة تسلط الضوء على البُعد الصحي والغذائي والاقتصادي للتمور بما يجعلها جسرًا للتواصل الثقافي والتنمية المستدامة.

وعلى هامش الكرنفال تم إطلاق مبادرة اصنع مصدر لمزارعي البدرشين، كما تم تكريم عدد من النماذج المتميزة من المزارعين، كما شهد الكرنفال أيضا مشاركة مؤسسة بهية و مستشفى سرطان الأطفال  57357.

