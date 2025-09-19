قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
وزير الكهرباء يبحث مع شركة إماراتية زيادة التعاون فى الطاقة المتجددة
عمل شيال ووصيته لم تنفذ.. أسرار في حياة جميل راتب
سر مقولة المحمول قطعة من إسرائيل.. حكاية تطبيق يتسلل إلى هواتف سامسونج في الشرق الأوسط
عبر منصة إكس.. وزير دفاع الاحتلال يهدد زعيم ميليشيا الحوثي بالاغتيال
الزمالك يصرف مكافأت الفوز بمباريات الدوري للاعبين
إيرادات السينما أمس.. تفوق عمرو يوسف والشاطر بالمركز الثاني
لقطات من الجمعية العمومية لتعديل لائحة النظام الأساسي بالنادي
وزير دفاع باكستان : برنامج بلادنا النووي سيكون متاحا للسعودية
وزيرة التضامن تصطحب وزير الأسرة والتنمية الاجتماعية بسنغافورة في زيارة لمستشفى الناس
الزراعة: زيادة صادرات مصر من العنب والفراولة والبرتقال إلى بريطانيا
سعر الجينه الذهب اليوم الجمعة 19-9-2025
مؤهل يلعب بأوروبا.. عمرو الدردير يشيد بأداء عبد الله السعيد
برلمان

رشاد عبدالغني: اعتماد قرار مصر بالوكالة الذرية يعكس دورها في تعزيز السلم العالمي

عبد الرحمن سرحان

أشاد رشاد عبدالغني، القيادي بحزب مستقبل وطن، باعتماد الوكالة الدولية للطاقة الذرية للقرار السنوي المقدم من جمهورية مصر العربية بشأن تطبيق الضمانات الشاملة في منطقة الشرق الأوسط، مؤكداً أن هذا الإنجاز يعكس المكانة الرفيعة لمصر على الساحة الدولية ودورها المحوري في دعم الاستقرار وتعزيز منظومة السلم والأمن الدوليين.

وأوضح عبدالغني، في بيان له اليوم ، أن أهمية القرار تكمن في دعمه للجهود الرامية إلى إنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل في الشرق الأوسط وضرورة إخضاع جميع المنشآت والأنشطة النووية في المنطقة لنظام الضمانات الشاملة التابع للوكالة الدولية للطاقة الذرية، وهو ما يسهم في تحقيق الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي، ويؤكد التزام مصر الدائم بمبادئ الشرعية الدولية وبناء عالم أكثر أماناً.

وأشار القيادي بحزب مستقبل وطن، إلى أن اعتماد القرار يمثل تتويجاً للتحركات الدبلوماسية النشطة التي تقودها الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، في طرح القضايا المتعلقة بنزع السلاح النووي وتعزيز منظومة عدم الانتشار، وتجديداً للموقف المصري الثابت بضرورة تحقيق التوازن بين الاستخدام السلمي للطاقة النووية وضمان منع الانتشار النووي.

وذكر عبدالغني ، أن اعتماد القرار يعكس ثقة المجتمع الدولي في الجهود المصرية المتواصلة لدعم مبادئ الشرعية الدولية، والعمل على تعزيز التعاون المتعدد الأطراف تحت مظلة الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وصولاً إلى شرق أوسط أكثر أماناً واستقراراً، بجانب ثقة المجتمع الدولي في جدية الدور المصري وقدرته على الدفاع عن قضايا المنطقة في المحافل الدولية.

وشدد عبدالغني، على أن هذا القرار يحمل العديد من الإيجابيات، حيث يعزز حقوق الدول في الاستخدام السلمي للطاقة النووية، ويؤكد في الوقت نفسه ضرورة منع الانتشار النووي، مما يرسخ لمعادلة متوازنة بين التنمية المستدامة والأمن المشترك.

واختتم رشاد عبدالغني بيانه بالتأكيد على أن مصر ستظل صوتاً قوياً يعبر عن تطلعات شعوب المنطقة في الأمن والسلام والتنمية، وأن حزب مستقبل وطن يدعم بكل قوة الجهود الوطنية الرامية لترسيخ مكانة مصر كركيزة أساسية للأمن والاستقرار في الشرق الأوسط والعالم.

