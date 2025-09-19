قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محافظات

تكثيف أعمال النظافة وتطهير بالوعات المطر في حي غرب كفر الشيخ

محمود زيدان

تكثف محافظة كفر الشيخ أعمالها الاستباقية لضمان جاهزية الشوارع والميادين لمواجهة أي طوارئ ناتجة عن سقوط الأمطار. 

وفي هذا السياق، يشهد حي غرب كفر الشيخ جهودًا مضنية تشمل تطهير بالوعات المطر ورفع كفاءة منظومة النظافة العامة.

أكد اللواء علاء عبد المعطي، محافظ كفر الشيخ، أن الاستعداد المبكر لموسم الشتاء يأتي على رأس أولويات العمل التنفيذي بالمحافظة، مشددًا على ضرورة تكامل الجهود بين الأحياء والقرى.

وأوضح المهندس أحمد عيسى، رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ، أن الخطة تتضمن محورين رئيسيين: الأول هو تطهير وصيانة بالوعات صرف الأمطار، والثاني رفع مستوى النظافة بشكل دوري، بما يضمن بيئة صحية آمنة للمواطنين.

كفر الشيخ حي غرب كفر الشيخ أخبار كفر الشيخ النظافة

