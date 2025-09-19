تكثيف أعمال النظافة وتطهير بالوعات المطر في حي غرب كفر الشيخ

تكثف محافظة كفر الشيخ أعمالها الاستباقية لضمان جاهزية الشوارع والميادين لمواجهة أي طوارئ ناتجة عن سقوط الأمطار.

وفي هذا السياق، يشهد حي غرب كفر الشيخ جهودًا مضنية تشمل تطهير بالوعات المطر ورفع كفاءة منظومة النظافة العامة.

أكد اللواء علاء عبد المعطي، محافظ كفر الشيخ، أن الاستعداد المبكر لموسم الشتاء يأتي على رأس أولويات العمل التنفيذي بالمحافظة، مشددًا على ضرورة تكامل الجهود بين الأحياء والقرى.

وأوضح المهندس أحمد عيسى، رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ، أن الخطة تتضمن محورين رئيسيين: الأول هو تطهير وصيانة بالوعات صرف الأمطار، والثاني رفع مستوى النظافة بشكل دوري، بما يضمن بيئة صحية آمنة للمواطنين.