عظيم.. آرني سلوت يشيد بمحمد صلاح ويؤكد جاهزية ليفربول لمواجهة إيفرتون في ديربي الميرسيسايد

أشاد الهولندي آرني سلوت، المدير الفني لليفربول، بنجمه المصري محمد صلاح، معتبرًا أن قيمته داخل الفريق تتجاوز مجرد وجوده على أرض الملعب، وذلك قبل المواجهة المرتقبة أمام إيفرتون في ديربي الميرسيسايد.

وقال سلوت في المؤتمر الصحفي: "بالنسبة لي، عندما تكون لاعبًا عظيمًا، فإنك تظل تساهم حتى وأنت خارج الملعب. محمد صلاح يقدم قيمة كبيرة، ليس فقط بالأهداف والتمريرات الحاسمة عندما يلعب، بل حتى بتأثيره في المجموعة من الخارج، وهذا ما يميزه عن غيره".

وأضاف المدرب الهولندي: "أفضل رؤية صلاح كما كان أمام أتلتيكو مدريد، لمس الكرة كثيرًا وكان من الممتع مشاهدته. الاستمرار في تحقيق الانتصارات يمنحنا الفرصة لتصحيح الأخطاء بهدوء، وهذا أفضل بكثير من تلقي الهزائم ثم محاولة معالجة المشكلات".

وعن أهمية النتائج في كرة القدم، أوضح سلوت: "في النهاية، النتائج هي ما يحكم. إذا لم نحقق الفوز، ربما يكون هناك شخص آخر يجلس مكاني الآن".

وبشأن بعض المباريات التي فقد فيها الفريق أفضليته رغم التقدم، قال: "لقد لعبنا خمس مباريات فقط، من المبكر الحديث عن نمط متكرر. أمام بورنموث كنا منفتحين جدًا واستقبلنا هدفين من المرتدات، بينما أمام أتلتيكو لم يحدث ذلك. بالتأكيد ليس من المثالي أن نتقدم ثم نفقد الأفضلية، لكن ما يميزنا هو الإصرار على العودة والتسجيل".

وأكد مدرب ليفربول أن فلسفة الفريق الهجومية لن تتغير: "حتى عندما نتقدم، لا نتراجع أو نهدأ. نواصل الضغط وخلق الفرص، أمام أتلتيكو لم نكتفِ بالحفاظ على النتيجة، بل سعينا لتسجيل الهدف الثالث. صحيح أننا نحتاج في بعض اللحظات للهدوء، لكني أحب هذه العقلية الهجومية".

كما تحدث عن أجواء الديربي قائلاً: "الديربي هنا مختلف عن أي مكان آخر. التنافس قوي مع إيفرتون، نيوكاسل أو مانشستر يونايتد، لكن الجماهير رغم حماسها تحترم بعضها البعض، وهذا ما يجعل الأجواء رائعة".

وعن استعدادات فريقه لمواجهة إيفرتون، قال سلوت: "المنافس كان في فترة جيدة الموسم الماضي، كما أجرى صفقات قوية، أبرزها استعارة جاك غريليش بـ100 مليون جنيه إسترليني، وهو يقدم مستويات مميزة".

ويخوض ليفربول اللقاء وهو في صدارة الدوري الإنجليزي برصيد 12 نقطة من أربعة انتصارات كاملة، بينما يحتل إيفرتون المركز السادس برصيد 7 نقاط، في مواجهة تعد اختبارًا حقيقيًا لطموحات الفريقين هذا الموسم.