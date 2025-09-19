صحة المنوفية: إعدام أغذية ومشروبات غير صالحة للاستهلاك الآدمي خلال أسبوعين من شهر سبتمبر

أعلنت مديرية الشئون الصحية بالمنوفية عن نتائج إنجازات إدارة مراقبة الأغذية خلال الفترة من 1 إلى 15 سبتمبر 2025.

وأوضح البيان، أن فرق التفتيش مرّت على 657 منشأة غذائية، تم خلالها سحب 139 عينة متنوعة للفحص، وأسفرت الحملات عن تحرير 744 محضر جنح صحية،وبلغ من بينها 220 محضرًا لعدم وجود ترخيص و7 محضرًا بسبب وجود خطر داهم وواحد كليهما بإجمالي 228 محضر وتمت التوصية بالغلق .

كما تم إعدام 801 كجم من الأغذية المتنوعة والعصائر والمشروبات غير الصالحة للاستهلاك الآدمي وتالفة ، إضافة إلى ضبط 6845 كيلو أغذية مختلفة لعدم صلاحيتها أو بناءً على نتائج عينات غير مطابقة ومشتبه في الصلاحية .

وأشار التقرير إلى أن عدد الشهادات الصحية الصادرة من مراكز الفحص بلغ 1715 شهادة خلال نفس الفترة.

وأكد الدكتور عمرو مصطفى محمود وكيل وزارة الصحة بالمنوفية أن مديرية الصحة بالمنوفية مستمرة في جهودها الرقابية المكثفة و في الحملات اليومية والمرور الدوري على المنشآت الغذائية للتأكد من مطابقة الاشتراطات الصحية وضمان غذاء آمن وسليم للمواطنين.