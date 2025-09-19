قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أسلحة وذخائر ومخدرات.. الجيش اللبناني يداهم مخيم شاتيلا للاجئين
استاد القاهرة يعلن جاهزيته لاستقبال مباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا بالدوري
نتنياهو يصرخ في وجه بن غفير: أنت المسؤول عن التسريبات
ألفا روميو تتسبب في 5 حوادث خطيرة.. تتوقف فجأة أثناء القيادة
التعادل السلبي يحسم الشوط الأول بين وادي دجلة وطلائع الجيش
ليه الأهلي خسر .. أزهري: سحر معمول بالفشل
الخطيب يدلي بصوته في عمومية الأهلى بتعديلات النظام الأساسي.. شاهد
ميدفيديف يهاجم خطة مجلس أوروبا لـ تعويض أوكرانيا.. ويحذر: رد روسيا قادم
نهبها في آلافات.. تفاصيل مأساوية في جريمة بورسعيد برواية شقيق الضحية
مشاريع الهيمنة والتقسيم.. دعوة مفاجئة من حزب الله للسعودية
الليلة| الأحمر يبحث عن الانتصار المفقود.. وطموح سيراميكا يحدد مسيرته في الدوري
صور قمصان الأهلي في غرفة الملابس باستاد القاهرة قبل مواجهة سيراميكا كليوباترا
صحة المنوفية: إعدام أغذية ومشروبات غير صالحة للاستهلاك الآدمي خلال أسبوعين من شهر سبتمبر

حملات مكثفة
مروة فاضل

أعلنت مديرية الشئون الصحية بالمنوفية عن نتائج إنجازات إدارة مراقبة الأغذية خلال الفترة من 1 إلى 15 سبتمبر 2025.

وأوضح البيان، أن فرق التفتيش مرّت على 657 منشأة غذائية، تم خلالها سحب 139 عينة متنوعة للفحص، وأسفرت الحملات عن تحرير 744 محضر جنح صحية،وبلغ من بينها 220 محضرًا لعدم وجود ترخيص و7 محضرًا بسبب وجود خطر داهم وواحد كليهما بإجمالي 228 محضر وتمت التوصية بالغلق .

كما تم إعدام 801 كجم من الأغذية المتنوعة والعصائر والمشروبات غير الصالحة للاستهلاك الآدمي وتالفة ، إضافة إلى ضبط 6845 كيلو   أغذية مختلفة لعدم صلاحيتها أو بناءً على نتائج عينات غير مطابقة ومشتبه في الصلاحية .

وأشار التقرير إلى أن عدد الشهادات الصحية الصادرة من مراكز الفحص بلغ 1715 شهادة خلال نفس الفترة.

وأكد الدكتور عمرو مصطفى محمود وكيل وزارة الصحة بالمنوفية أن مديرية الصحة بالمنوفية مستمرة في جهودها الرقابية المكثفة و في الحملات اليومية والمرور الدوري على المنشآت الغذائية للتأكد من مطابقة الاشتراطات الصحية وضمان غذاء آمن وسليم للمواطنين.

