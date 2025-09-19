قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الإيجار القديم .. حالات الطرد الفوري بالقانون
هل يتم تأخير الساعة 60 دقيقة اليوم؟.. اعرف موعد بدء العمل بالتوقيت الشتوي 2025
قائمة أسعار 30 سلعة مخفضة على بطاقات التموين لشهر سبتمبر
غياب البرازيلي بيزيرا عن مران الزمالك.. وراحة خاصة من الجهاز الفني
التيشيرت لا يعترف إلا بالرجال.. رسائل نارية من جماهير الأهلي للاعبين قبل مواجهة سيراميكا
محاولة اغتيال داخل القصر الرئاسي.. معلومات سرية تنقذ أحمد الشرع من القتل
نتنياهو يأمر جيش الاحتلال الإسرائيلي بهدم غزة من جذورها
مجموعة البنك الدولي: نجاح أول صفقة توريق لتحفيز استثمارات القطاع الخاص
سرق صندوق تبرعات.. سقوط لص المساجد في القاهرة|فيديو
حسام موافي: هؤلاء الأشخاص أكثر عرضة للإصابة بالفشل الكلوي الحاد
استرها يا رب.. تعليق مثير من الدردير قبل مباراة الأهلي وسيراميكا بالدوري
عادات سيئة يجب التوقف عنها.. حسام موافي يكشف أسباب انتفاخ المعدة
رياضة

ربنا يشفيهم.. خالد الغندور: زيزو وإمام عاشور يغيبان عن مباراة سيراميكا كليوباترا

يمنى عبد الظاهر

أعلن خالد الغندور غياب اللاعب احمد مصطفي زيزو واللاعب امام عاشور بسبب الاصابة في مباراة سيراميكا كليوباترا

وكتب خالد الغندور :" أول مباراة يغيب عنها أحمد مصطفي زيزو  من بداية انتقاله للأهلي بسبب الإصابة  و استمرار غياب امام عاشور بسبب المرض و ربنا يشفيهم  فهل يحقق الأهلي الانتصار علي سيراميكا   و لا علي ماهر و سيراميكا  لهم  رأي أخر".

وتنطلق مباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا في الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، على استاد القاهرة الدولي.

تشكيل الأهلي المتوقع

حراسة المرمى: محمد الشناوي

الدفاع: أحمد نبيل “كوكا” -  ياسين مرعي - أحمد رمضان “بيكهام” - محمد هاني.

الوسط: ديانج - مروان عطية - محمد بن رمضان.

الهجوم: محمود حسن “تريزيجيه” - أشرف بن شرقي - محمد شريف.

ويفقد الأهلي خدمات أحمد سيد “زيزو” بسبب إصابة عضلية، وإمام عاشور بعد إصابته بفيروس A.

إلى جانب زيزو وإمام عاشور، يغيب  الثلاثي أشرف داري وكريم فؤاد ومحمد شكري، بسبب الإصابة أيضاً، إضافة إلى أحمد عبد القادر الذي يخضع للتأهل.

ويعيش الأهلي أزمة كبيرة على مستوى النتائج، حيث فشل في تحقيق الفوز آخر 3 مباريات بمسابقة الدوري، كما حقق انتصارًا وحيدا منذ انطلاق المسابقة.

وتراجع الأهلي إلى المركز السادس عشر في جدول ترتيب الدوري الممتاز برصيد 6 نقاط من 5 مباريات.

