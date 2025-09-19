الدوري الممتاز| الأهلي يصل استاد القاهرة استعدادًا لمباراة سيراميكا كليوباترا

وصلت حافلة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، منذ قليل، إلى استاد القاهرة الدولي، استعدادًا لخوض لمباراة سيراميكا كليوباترا التي تجمع الفريقين اليوم ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز.

حرص الجهاز الفني للفريق على معاينة أرض الملعب والاطمئنان على كل الترتيبات قبل بدء عمليات الإحماء.



تضم قائمة الأهلي للمباراة كلا من:

محمد الشناوي ومصطفى شوبير ومحمد سيحا وعمر كمال عبد الواحد ومحمد هاني وياسر إبراهيم وياسين مرعي وأحمد رمضان بيكهام ومصطفى العش وأحمد نبيل كوكا وأليو ديانج ومروان عطية ومحمد علي بن رمضان وأحمد رضا وحسين الشحات وطاهر محمد طاهر ومحمد مجدي أفشة ونيتس جراديشار ومحمود حسن تريزيجيه وأشرف بن شرقي ومحمد شريف وحمزة عبد الكريم.