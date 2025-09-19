إيجولا ولاكاي يقودان هجوم سيراميكا كليوباترا لمواجهة الأهلي بالدوري

أعلن علي ماهر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي سيراميكا كليوباترا، عن تشكيل قريقه لمواجهة النادي الأهلي، التي تجمع الفريقين اليوم ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز.

وجاء تشكيل سيراميكا كليوباترا كالتالي:

حراسة المرمى: محمد بسام

خط الدفاع:

حسين السيد - رجب نبيل - جاستيس آرثر - محمد عادل

خط الوسط:

عمرو السولية - إبراهيم محمد - إسلام عيسى

خط الهجوم:

مروان عثمان - صديق إيجولا - فخري لاكاي

البدلاء:

محمد كوكو - محمد مغربي - خالد عبد الفتاح - كريم نيدفيد - كريم الدبيس - محمد صادق - أيمن موكا - محمد رضا - أحمد بلحاج

وجاء تشكيل الأهلي كالتالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي

خط الدفاع:

محمد هاني - أحمد رمضان بيكهام - ياسر إبراهيم - أحمد نبيل كوكا

خط الوسط:

مروان عطية - محمد علي بن رمضان - طاهر محمد طاهر - محمود حسن تريزيجيه

خط الهجوم:

أشرف بن شرقي - محمد شريف

وصول الأهلي

وصلت حافلة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، منذ قليل، إلى استاد القاهرة الدولي، استعدادًا لخوض لمباراة سيراميكا كليوباترا التي تجمع الفريقين اليوم ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز.

حرص الجهاز الفني للفريق على معاينة أرض الملعب والاطمئنان على كافة الترتيبات قبل بدء عمليات الإحماء.

تضم قائمة الأهلي للمباراة كلا من:

محمد الشناوي ومصطفى شوبير ومحمد سيحا وعمر كمال عبد الواحد ومحمد هاني وياسر إبراهيم وياسين مرعي وأحمد رمضان بيكهام ومصطفى العش وأحمد نبيل كوكا وأليو ديانج ومروان عطية ومحمد علي بن رمضان وأحمد رضا وحسين الشحات وطاهر محمد طاهر ومحمد مجدي أفشة ونيتس جراديشار ومحمود حسن تريزيجيه وأشرف بن شرقي ومحمد شريف وحمزة عبد الكريم.