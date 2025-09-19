فيريرا يقود تدريبات فنية وخططية للمستبعدين من لقاء الإسماعيلي

خاض لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك البدلاء والمستبعدون من مباراة الإسماعيلي أمس في الدوري، فقرة تدريبات بدنية قوية خلال مران اليوم الجمعة، الذي أقيم على إستاد الكلية الحربية، استعدادًا لمباراة الجونة المقبلة في مسابقة الدوري الممتاز.

وبعد ذلك خاض اللاعبون تدريبات فنية وخططية تحت قيادة البلجيكي يانيك فيريرا المدير الفني وجهازه المعاون، قبل أن يخوض اللاعبون تقسيمة مصغرة في نهاية المران.

وكان الزمالك فاز على الإسماعيلي بهدفين دون مقابل في المباراة التي أقيمت بينهما أمس الخميس في الجولة السابعة لمسابقة الدوري الممتاز.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمباراة الجونة المقرر لها يوم الثلاثاء المقبل في الجولة الثامنة لمسابقة الدوري المصري.