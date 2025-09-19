الجزيرة يكتسح بني ياس برباعية نظيفة في الدوري الإماراتي

حقق فريق الجزيرة فوزًا كبيرًا على نظيره بني ياس بأربعة أهداف دون رد، في اللقاء الذي جمعهما مساء اليوم ضمن منافسات الجولة الرابعة من دوري أدنوك للمحترفين.

افتتح البرازيلي ميلو التسجيل مبكرًا في الدقيقة 15، قبل أن يضيف برونو الهدف الثاني من ركلة جزاء في الدقيقة 45، ثم عزز عبد الله رمضان النتيجة بهدف ثالث في الدقيقة 45+7.

وشهدت نهاية الشوط الأول طرد اللاعب هاشمي من صفوف بني ياس في الدقيقة 45+9.

في الشوط الثاني، واصل الجزيرة تفوقه وأضاف الهدف الرابع عن طريق ميلو مجددًا في الدقيقة 51.

وكاد المصري إبراهيم عادل أن يوسع الفارق أكثر بعدما ارتدت تسديدته من القائم في الدقيقة 55، فيما غادر مواطنه محمد النني الملعب في الدقيقة 61 بعد مشاركة أساسية مميزة.

بهذا الفوز رفع الجزيرة رصيده إلى 7 نقاط ليصعد إلى المركز الثاني في جدول الترتيب، بينما ظل بني ياس في المركز الرابع عشر والأخير دون أي نقاط.