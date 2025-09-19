قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
فرصة للزمالك في القمة.. الدردير يعلق على مباراة الأهلي وسيراميكا بالدوري
أقوى من كورونا .. استشاري مناعة يوجه تحذيرا عاجلا للمواطنين
جيش الاحتلال الإسرائيلي يعتقل 4 أجانب لمحاولتهم التسلل من الأردن
السيطرة على تسريب غاز بمدينة ناصر في سوهاج
ماكرون: فرنسا ستعترف بالدولة الفلسطينية الاثنين المقبل
40 صورة ترصد انتهاء استعدادات بدء العام الدراسي الجديد في المدارس الرسمية
ظاهرة جوية تستمر 4 ساعات.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس أول يوم في الدراسة
طارق فهمي: التيارات السياسية الإسرائيلية الكبرى تدرك قوة مصر وتخشى أي تجاوز يؤدي لمواجهتها
تريزيجيه أفضل لاعب في مباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا
أشرف زكي ومنير مكرم في زيارة للفنان عيد أبو الحمد بالمستشفى.. صور
قبل بدء الدراسة بساعات| إنارة المدرسة الرسمية للغات بالعاصمة الإدارية وحل مشكلاتها
سموحة يحقق الفوز على حرس الحدود في الدوري
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

الجزيرة يكتسح بني ياس برباعية نظيفة في الدوري الإماراتي

الجزيرة الإماراتي
الجزيرة الإماراتي
حمزة شعيب

حقق فريق الجزيرة فوزًا كبيرًا على نظيره بني ياس بأربعة أهداف دون رد، في اللقاء الذي جمعهما مساء اليوم ضمن منافسات الجولة الرابعة من دوري أدنوك للمحترفين.

افتتح البرازيلي ميلو التسجيل مبكرًا في الدقيقة 15، قبل أن يضيف برونو الهدف الثاني من ركلة جزاء في الدقيقة 45، ثم عزز عبد الله رمضان النتيجة بهدف ثالث في الدقيقة 45+7.

وشهدت نهاية الشوط الأول طرد اللاعب هاشمي من صفوف بني ياس في الدقيقة 45+9.

في الشوط الثاني، واصل الجزيرة تفوقه وأضاف الهدف الرابع عن طريق ميلو مجددًا في الدقيقة 51.

وكاد المصري إبراهيم عادل أن يوسع الفارق أكثر بعدما ارتدت تسديدته من القائم في الدقيقة 55، فيما غادر مواطنه محمد النني الملعب في الدقيقة 61 بعد مشاركة أساسية مميزة.

بهذا الفوز رفع الجزيرة رصيده إلى 7 نقاط ليصعد إلى المركز الثاني في جدول الترتيب، بينما ظل بني ياس في المركز الرابع عشر والأخير دون أي نقاط.

الجزيرة الإماراتي بني ياس الدوري الإماراتي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الذهب اليوم

400 جنيه تراجعًا.. مفاجأة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 الآن

الزوجه

برقم تليفون.. استغاثة على السوشيال تخص الناجية من جريمة الدقهلية

الاطفال الثلاثة

كان بيحب أولاده وبيجهز لمدارسهم.. صديق المتهم بإنهاء حياة صغاره الـ 3 يكشف تفاصيل جديدة

موعد صرف مرتبات شهر سبتمبر 2025

موعد صرف مرتبات شهر سبتمبر 2025 بعد قرار المالية.. قبل الدراسة ولا بعدها؟

إسورة

3 ملايين جنيه وخرزة مفقودة.. كبير الأثريين يعلن مفاجأة عن إسورة المتحف المصري

الرئيس السيسي

قرارات رئاسية وتوجيهات للحكومة.. الرئيس السيسي يوجه بتوفير مخزون مطمئن من السلع

هل يتم تأخير الساعة 60 دقيقة اليوم؟.. اعرف موعد بدء العمل بالتوقيت الشتوي 2025

هل يتم تأخير الساعة 60 دقيقة اليوم؟.. اعرف موعد بدء العمل بالتوقيت الشتوي 2025

سرقة المتحف المصري

اعترافات جديدة في واقعة سرقة المتحف المصري: المتهم الثالث يكشف تفاصيل بيع الأسورة الذهبية

ترشيحاتنا

انهيار عقار سكني

البيت بقي كوم تراب.. تفاصيل انهيار عقار سكني في باب الشعرية

اسعاف - ارشيفية

بالأسماء.. حالات إعياء نتيحة تناول طعام بحفل زفاف في أسوان

عقرب ارشيفيه

العقارب تلدغ طفلين في الوادي الجديد

بالصور

أطعمة لا تضعها في الفريزر .. تفقد قيمتها الغذائية وتصبح غير صالحة للأكل

أطعمة لا يُنصح بحفظها في الفريزر
أطعمة لا يُنصح بحفظها في الفريزر
أطعمة لا يُنصح بحفظها في الفريزر

لو بتعانى من ارتفاع الكوليسترول.. 10 أطعمة ومشروبات تجنبها

أبرز الأطعمة التي تسبب ارتفاع الكوليسترول
أبرز الأطعمة التي تسبب ارتفاع الكوليسترول
أبرز الأطعمة التي تسبب ارتفاع الكوليسترول

توافد نجوم الفن على ريد كاربت حفل توزيع جوائز دير جيست

انوشكا ودينا فؤاد من حفل دير جيست
انوشكا ودينا فؤاد من حفل دير جيست
انوشكا ودينا فؤاد من حفل دير جيست

تدهور صحة القلب والإصابة بالسكر.. 6 مخاطر للسهر

أضرار صحية للسهر المستمر
أضرار صحية للسهر المستمر
أضرار صحية للسهر المستمر

فيديو

سرعه النت

​لا تضع الراوتر هنا.. أماكن تدمر سرعة الإنترنت

فوائد الكاكاو

اندهش .. الكاكاو يعالج مقاومة الأنسولين ويضبط السكر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: مصر قلب المعادلة الإقليمية والدولية

د. محمد بشاري أمين عام المجلس العالمي للمجتمعات المسلمة

د. محمد بشاري يكتب: الشيخ علي جمعة وتجديد العهد الصوفي

محمد مندور

محمد مندور يكتب: الاستثمار في التمور العربية

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار: اجتياح غزة مجددا.. من يوقف نتانياهو؟!

أحمد سالم - مدير تحرير موقع صدى البلد

أحمد سالم يكتب.. محمود زووم الذي لا تُشبهه الحياة

المزيد