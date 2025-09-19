محمد صلاح على أعتاب إنجاز تاريخي مع ليفربول قبل ديربي إيفرتون

يستعد فريق ليفربول لمواجهة غريمه التقليدي إيفرتون غدًا السبت على ملعب "الأنفيلد"، ضمن منافسات الجولة الخامسة من الدوري الإنجليزي الممتاز لموسم 2025/26.



ويدخل الريدز اللقاء متصدرًا جدول الترتيب بالعلامة الكاملة بعدما جمع 12 نقطة من أربع انتصارات متتالية، في حين يسعى إيفرتون إلى عرقلة مسيرة جاره في الديربي الشهير.



النجم المصري محمد صلاح يطمح إلى مواصلة تألقه في البطولة، إذ سجل هدفين حتى الآن هذا الموسم، الأول أمام بورنموث والثاني أمام بيرنلي من ركلة جزاء حاسمة.



ويمتلك صلاح سجلًا مميزًا في مواجهات إيفرتون، حيث أحرز 8 أهداف بقميص ليفربول في الدوري الإنجليزي، ويحتاج إلى هدف واحد لمعادلة رقم ستيفن جيرارد، الهداف التاريخي للريدز في الديربي برصيد 9 أهداف.



كما يقترب "الملك المصري" من إنجاز شخصي جديد، إذ يحتاج لهدفين فقط للوصول إلى 250 هدفًا بقميص ليفربول في مختلف البطولات، بعدما ساهم بالفعل بـ 248 هدفًا و115 تمريرة حاسمة في 407 مباريات.