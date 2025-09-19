قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
احذروا اللعب بالنار مع مصر.. مصطفى بكري يوجه رسالة شديدة اللهجة للاحتلال
تراجع طفيف.. انخفاض في أسعار الحديد والأسمنت اليوم الجمعة
تم إخلاء السكان قبل الحادث.. انهيار عقار في باب الشعرية | صور
الجيش الأمريكي: قتـ لنا عنصرا بارزا في داعش بسوريا كان يخطط لمهاجمة أهداف أمريكية
أوروبا على حافة التصعيد.. روسيا تخترق المجال الجوي البولندي وتحلق فوق البلطيق
موعد صرف مرتبات شهر سبتمبر 2025 بعد قرار المالية.. قبل الدراسة ولا بعدها؟
لو بتعانى من ارتفاع الكوليسترول.. 10 أطعمة ومشروبات تجنبها
نجل زيدان ينضم للجزائر.. ويتطلع للعب في كأس العالم
سموحة يتقدم على حرس الحدود بهدف نظيف في الشوط الأول
توافد نجوم الفن على ريد كاربت حفل توزيع جوائز دير جيست
قبول استثمارات جديدة بـ 72.14 مليار جنيه لتمويل الموازنة.. تفاصيل
نجل زين الدين زيدان يقرر تمثيل الجزائر بدلا من فرنسا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

الكاميرون تضرب موعد مع منتخب مصر نهائي أفريقيا لشباب الطائرة

منتخب الكاميرون للطائرة
منتخب الكاميرون للطائرة
حمزة شعيب

حقق منتخب الكاميرون للكرة الطائرة للشباب فوزا مهما على منتخب أوغندا في الدور نصف النهائي من البطولة الأفريقية المقامة في مجمع صالات الدكتور حسن مصطفى بمدينة السادس من أكتوبر، حيث انتهت المواجهة بثلاثة أشواط دون رد ليحجز المنتخب الكاميروني بطاقة التأهل إلى المباراة النهائية.

وسيكون المنتخب الكاميروني على موعد مع مواجهة قوية أمام منتخب مصر للكرة الطائرة للشباب تحت 20 عاما في المباراة النهائية المقرر إقامتها غدا، وذلك بعد أن تمكن الفراعنة من التأهل بدورهم على حساب منتخب كينيا.

وكان منتخب مصر قد قدم أداء مميزا في نصف النهائي وحقق انتصارا مستحقا على كينيا بثلاثة أشواط نظيفة، ليضرب موعدا مع الكاميرون في نهائي البطولة القارية.

وتأهل المنتخب المصري إلى المربع الذهبي بعد سلسلة من الانتصارات المميزة، حيث تغلب على رواندا بثلاثة أشواط مقابل شوط واحد، وسبق ذلك فوز مستحق على الجزائر بثلاثة أشواط نظيفة، إلى جانب التفوق على زيمبابوي في الافتتاح بنفس النتيجة، ثم الفوز المثير على أوغندا بثلاثة أشواط مقابل شوطين.

بهذه النتائج واصل شباب مصر تقديم عروض قوية في البطولة ليضمنوا مقعدا في النهائي ويقتربوا خطوة من حصد اللقب القاري.

ويرأس بعثة منتخب مصر  الدكتور حمدي نور الدين، عضو مجلس الإدارة، ويضم الجهاز الفني، بيرسي أونكن مشرفا عامًا، أحمد سمير مديرًا فنيًا، محمد بخيت مدربًا عامًا، أحمد مدحت محللًا فنيًا، محمد يونس طبيبًا، سامح نور أخصائي تأهيل، ومحمد رمضان مديرًا إداريًا.


أما قائمة اللاعبين فتضم 12 لاعبًا، إبراهيم عادل، يوسف الرصاص، أحمد يوسف جبل، مازن شريف، محمد الدقاق، أحمد رضا، خالد الفقي، مالك نور، أحمد البحيري، حمزة ياسين، الحبيب إبراهيم، وحازم كمال.

وتشهد النسخة الحالية من البطولة مشاركة ثمانية منتخبات هي، مصر، كينيا، الكاميرون، المغرب، الجزائر، أوغندا، رواندا، وزيمبابوي، وسط منافسة قوية على اللقب.

منتخب الكاميرون للطائرة الكرة الطائرة منتخب مصر للكرة الطائرة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الذهب اليوم

400 جنيه تراجعًا.. مفاجأة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 الآن

الزوجه

برقم تليفون.. استغاثة على السوشيال تخص الناجية من جريمة الدقهلية

الاطفال الثلاثة

كان بيحب أولاده وبيجهز لمدارسهم.. صديق المتهم بإنهاء حياة صغاره الـ 3 يكشف تفاصيل جديدة

إسورة

3 ملايين جنيه وخرزة مفقودة.. كبير الأثريين يعلن مفاجأة عن إسورة المتحف المصري

الرئيس السيسي

قرارات رئاسية وتوجيهات للحكومة.. الرئيس السيسي يوجه بتوفير مخزون مطمئن من السلع

الإيجار القديم

إجراءات أمام المستأجر للمطالبة بسكن بديل| تفاصيل

سرقة المتحف المصري

اعترافات جديدة في واقعة سرقة المتحف المصري: المتهم الثالث يكشف تفاصيل بيع الأسورة الذهبية

هل يتم تأخير الساعة 60 دقيقة اليوم؟.. اعرف موعد بدء العمل بالتوقيت الشتوي 2025

هل يتم تأخير الساعة 60 دقيقة اليوم؟.. اعرف موعد بدء العمل بالتوقيت الشتوي 2025

ترشيحاتنا

الدعاء

معنى حديث «الدعاء هو العبادة» .. وأسباب استجابة الدعوة سريعا

الإفتاء تواصل قوافلها الدعوية إلى شمال سيناء

الإفتاء تواصل قوافلها الدعوية إلى شمال سيناء لتلبية احتياجات الأهالي من الفتاوى

مجلس حكماء المسلمين

بحضور وكيل الأزهر.. مجلس حكماء المسلمين يدشن النسخة الكازاخية من كتاب مقومات الإسلام

بالصور

لو بتعانى من ارتفاع الكوليسترول.. 10 أطعمة ومشروبات تجنبها

أبرز الأطعمة التي تسبب ارتفاع الكوليسترول
أبرز الأطعمة التي تسبب ارتفاع الكوليسترول
أبرز الأطعمة التي تسبب ارتفاع الكوليسترول

توافد نجوم الفن على ريد كاربت حفل توزيع جوائز دير جيست

انوشكا ودينا فؤاد من حفل دير جيست
انوشكا ودينا فؤاد من حفل دير جيست
انوشكا ودينا فؤاد من حفل دير جيست

تدهور صحة القلب والإصابة بالسكر.. 6 مخاطر للسهر

أضرار صحية للسهر المستمر
أضرار صحية للسهر المستمر
أضرار صحية للسهر المستمر

تجنّبوا هذه الأنواع من العلب البلاستيكية في حفظ الطعام.. مخاطرها صادمة على الصحة

أنواع البلاستيك الخطيرة في حفظ الطعام
أنواع البلاستيك الخطيرة في حفظ الطعام
أنواع البلاستيك الخطيرة في حفظ الطعام

فيديو

فوائد الكاكاو

اندهش .. الكاكاو يعالج مقاومة الأنسولين ويضبط السكر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: مصر قلب المعادلة الإقليمية والدولية

د. محمد بشاري أمين عام المجلس العالمي للمجتمعات المسلمة

د. محمد بشاري يكتب: الشيخ علي جمعة وتجديد العهد الصوفي

محمد مندور

محمد مندور يكتب: الاستثمار في التمور العربية

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار: اجتياح غزة مجددا.. من يوقف نتانياهو؟!

أحمد سالم - مدير تحرير موقع صدى البلد

أحمد سالم يكتب.. محمود زووم الذي لا تُشبهه الحياة

المزيد