الكاميرون تضرب موعد مع منتخب مصر نهائي أفريقيا لشباب الطائرة

حقق منتخب الكاميرون للكرة الطائرة للشباب فوزا مهما على منتخب أوغندا في الدور نصف النهائي من البطولة الأفريقية المقامة في مجمع صالات الدكتور حسن مصطفى بمدينة السادس من أكتوبر، حيث انتهت المواجهة بثلاثة أشواط دون رد ليحجز المنتخب الكاميروني بطاقة التأهل إلى المباراة النهائية.

وسيكون المنتخب الكاميروني على موعد مع مواجهة قوية أمام منتخب مصر للكرة الطائرة للشباب تحت 20 عاما في المباراة النهائية المقرر إقامتها غدا، وذلك بعد أن تمكن الفراعنة من التأهل بدورهم على حساب منتخب كينيا.

وكان منتخب مصر قد قدم أداء مميزا في نصف النهائي وحقق انتصارا مستحقا على كينيا بثلاثة أشواط نظيفة، ليضرب موعدا مع الكاميرون في نهائي البطولة القارية.

وتأهل المنتخب المصري إلى المربع الذهبي بعد سلسلة من الانتصارات المميزة، حيث تغلب على رواندا بثلاثة أشواط مقابل شوط واحد، وسبق ذلك فوز مستحق على الجزائر بثلاثة أشواط نظيفة، إلى جانب التفوق على زيمبابوي في الافتتاح بنفس النتيجة، ثم الفوز المثير على أوغندا بثلاثة أشواط مقابل شوطين.

بهذه النتائج واصل شباب مصر تقديم عروض قوية في البطولة ليضمنوا مقعدا في النهائي ويقتربوا خطوة من حصد اللقب القاري.

ويرأس بعثة منتخب مصر الدكتور حمدي نور الدين، عضو مجلس الإدارة، ويضم الجهاز الفني، بيرسي أونكن مشرفا عامًا، أحمد سمير مديرًا فنيًا، محمد بخيت مدربًا عامًا، أحمد مدحت محللًا فنيًا، محمد يونس طبيبًا، سامح نور أخصائي تأهيل، ومحمد رمضان مديرًا إداريًا.



أما قائمة اللاعبين فتضم 12 لاعبًا، إبراهيم عادل، يوسف الرصاص، أحمد يوسف جبل، مازن شريف، محمد الدقاق، أحمد رضا، خالد الفقي، مالك نور، أحمد البحيري، حمزة ياسين، الحبيب إبراهيم، وحازم كمال.

وتشهد النسخة الحالية من البطولة مشاركة ثمانية منتخبات هي، مصر، كينيا، الكاميرون، المغرب، الجزائر، أوغندا، رواندا، وزيمبابوي، وسط منافسة قوية على اللقب.