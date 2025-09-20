محامي الزمالك: ملف أرض أكتوبر سليم ونأمل في تدخل رئاسي لحل المشكلة

كشف الدكتور كمال شعيب، المستشار القانوني لنادي الزمالك، تفاصيل جديدة بشأن ملف أرض السادس من أكتوبر الخاصة بالنادي، مؤكدًا أن جميع المستندات الخاصة بها قانونية وسليمة.

المشروع استثماري بنسبة 15% فقط

وأشار "الدكتور كمال شعيب، المستشار القانوني لنادي الزمالك" في اتصال هاتفي مع الإعلامي عمرو أديب ببرنامج "الحكاية" المذاع على فضائية "إم بي سي مصر" مساء الجمعة، إلى أن هناك يقينًا داخل النادي بعودة الأرض قريبًا، معربًا عن أمله في صدور توجيهات رئاسية تُنهي الجدل حول هذا الملف.

وأوضح الدكتور كمال شعيب، المستشار القانوني لنادي الزمالك، أن فكرة إقامة "كومباوند" سكني على الأرض غير مطروحة، مشددًا على أن النشاط الاستثماري لا يتجاوز 15% من المشروع، وهو ما حصل بالفعل على موافقات رسمية من جميع الجهات المعنية، معتبرًا أن التفكير في هذا الطرح يُحسب للنادي باعتباره وسيلة لدعم بقية المشروع الرياضي والخدمي.

مثول أمام النيابة لعرض الحقائق

وأضاف الدكتور كمال شعيب، المستشار القانوني لنادي الزمالك، أن النادي تقدم بطلب رسمي للمثول أمام النيابة لعرض جميع الحقائق المتعلقة بالأرض، مؤكدًا أنه لم تُتخذ أي خطوة دون أوراق رسمية تثبت سلامة الإجراءات، وأن أي لبس في هذا الملف سيتم توضيحه بالوثائق.