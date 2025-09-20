عمر السعيد: 2009 كانت بدايتي ووقفت قدام إلهام شاهين ونيللي كريم

أكد الفنان عمر السعيد حرصه الدائم على حضور المهرجانات السينمائية، موضحًا أن مشاركته في هذه الفعاليات تأتي من اهتمامه بمشاهدة الأفلام المعروضة ضمن المسابقات الرسمية، وحضور الورش الخاصة بصناعة السينما، لما تمثله من فرصة للتعلم والتطور واكتساب الخبرات من صناع الفن.

وأضاف عمر السعيد، في لقاء خاص مع الإعلامية شيرين سليمان، ببرنامج "سبوت لايت" المذاع على قناة صدى البلد، أنه بدأ مشواره الفني وهو في سن 22 عامًا، حيث كانت انطلاقته عام 2009، ووقف أمام النجمة إلهام شاهين، ونيللي كريم.

وأشار عمر السعيد، إلى أنه أصبح في السنوات الأخيرة يولي اهتمامًا خاصًا بمشروعاته الخاصة إلى جانب عمله الفني، وهو ما يمنحه قدرًا أكبر من الحرية والاختيارات المختلفة.

وأوضح عمر السعيد أنه ليس من عائلة فنية، وأنه الوحيد في أسرته الذي يعمل في هذا المجال، مؤكدًا أنه اعتمد فقط على موهبته وشغفه بالتمثيل لدخول الوسط الفني، دون أي دعم عائلي أو خلفية فنية تساعده على شق طريقه.

الاختلاف والتعبير عن الذات

وأضاف عمر السعيد أنه كان متفوقًا في دراسته منذ الصغر، وتمكن من التخرج في الجامعة بتقدير امتياز مع مرتبة الشرف، لافتًا إلى أن تفوقه الأكاديمي لم يمنعه من أن يكون "مشاغبًا" مع المدرسين في مرحلة الثانوية وأساتذته في الجامعة، وهو ما اعتبره جزءًا من شخصيته الباحثة عن الاختلاف والتعبير عن الذات.

حضور المهرجانات ومتابعة الأفلام

وأكد عمر السعيد، على شغفه بالسينما والفن كان الدافع الرئيسي له للاستمرار وتطوير نفسه كممثل، معتبرًا أن حضور المهرجانات ومتابعة الأفلام من مختلف دول العالم يمنحه إلهامًا ودروسًا مهمة تنعكس على اختياراته وأدائه الفني.