قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
البرتغال تعلن عزمها الإعتراف بالدولة الفلسطينية
هل غابت الفنانة جنات عن بناتها؟.. ردّ حاسم
سياسي أمريكي لـ "صدى البلد" : خطة بلير وكوشنر لمستقبل غزة قد تواجه رفض عربي
سعر الذهب اليوم السبت 20-9-2025 في مصر
الجيش الأمريكي: مصرع 4 جنود على الأرجح في تحطم طائرة قرب واشنطن
تامر عبد الحميد: انتقال زيزو للأهلي وجع قلبي والزمالك كان ناقص يجبله أوبر
ترامب : نعمل على إنهاء الحرب في غزة وبين روسيا وأوكرانيا
تريزيجيه: فوز الأهلي على سيراميكا خطوة لاستعادة الانتصارات
موعد مباراة ليفربول وإيفرتون في الدوري الإنجليزي
يقظة عاجلة تنقذ سوهاج من كارثة تسريب غاز بمدينة ناصر| القصة الكاملة
انتخابات الأهلي.. سيد عبد الحفيظ يكشف مفاجأة حول لقائه مع الخطيب
طارق يحيى: الخطيب سافر لأداء العمرة.. وحسم ترشحه عقب العودة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

عمر السعيد: 2009 كانت بدايتي ووقفت قدام إلهام شاهين ونيللي كريم

الفنان عمر السعيد
الفنان عمر السعيد
محمد البدوي

أكد الفنان عمر السعيد حرصه الدائم على حضور المهرجانات السينمائية، موضحًا أن مشاركته في هذه الفعاليات تأتي من اهتمامه بمشاهدة الأفلام المعروضة ضمن المسابقات الرسمية، وحضور الورش الخاصة بصناعة السينما، لما تمثله من فرصة للتعلم والتطور واكتساب الخبرات من صناع الفن.

وأضاف عمر السعيد، في لقاء خاص مع الإعلامية شيرين سليمان، ببرنامج "سبوت لايت" المذاع على قناة صدى البلد، أنه بدأ مشواره الفني وهو في سن 22 عامًا، حيث كانت انطلاقته عام 2009، ووقف أمام النجمة إلهام شاهين، ونيللي كريم.

وأشار عمر السعيد، إلى أنه أصبح في السنوات الأخيرة يولي اهتمامًا خاصًا بمشروعاته الخاصة إلى جانب عمله الفني، وهو ما يمنحه قدرًا أكبر من الحرية والاختيارات المختلفة.

وأوضح عمر السعيد أنه ليس من عائلة فنية، وأنه الوحيد في أسرته الذي يعمل في هذا المجال، مؤكدًا أنه اعتمد فقط على موهبته وشغفه بالتمثيل لدخول الوسط الفني، دون أي دعم عائلي أو خلفية فنية تساعده على شق طريقه.

 الاختلاف والتعبير عن الذات

وأضاف عمر السعيد أنه كان متفوقًا في دراسته منذ الصغر، وتمكن من التخرج في الجامعة بتقدير امتياز مع مرتبة الشرف، لافتًا إلى أن تفوقه الأكاديمي لم يمنعه من أن يكون "مشاغبًا" مع المدرسين في مرحلة الثانوية وأساتذته في الجامعة، وهو ما اعتبره جزءًا من شخصيته الباحثة عن الاختلاف والتعبير عن الذات.

 حضور المهرجانات ومتابعة الأفلام

وأكد عمر السعيد، على شغفه بالسينما والفن كان الدافع الرئيسي له للاستمرار وتطوير نفسه كممثل، معتبرًا أن حضور المهرجانات ومتابعة الأفلام من مختلف دول العالم يمنحه إلهامًا ودروسًا مهمة تنعكس على اختياراته وأدائه الفني.

عمر السعيد الفنان عمر السعيد المهرجانات السينمائية الفن السينما صناعة السينما

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الذهب اليوم

400 جنيه تراجعًا.. مفاجأة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 الآن

الزوجه

برقم تليفون.. استغاثة على السوشيال تخص الناجية من جريمة الدقهلية

موعد صرف مرتبات شهر سبتمبر 2025

موعد صرف مرتبات شهر سبتمبر 2025 بعد قرار المالية.. قبل الدراسة ولا بعدها؟

إسورة

3 ملايين جنيه وخرزة مفقودة.. كبير الأثريين يعلن مفاجأة عن إسورة المتحف المصري

هل يتم تأخير الساعة 60 دقيقة اليوم؟.. اعرف موعد بدء العمل بالتوقيت الشتوي 2025

هل يتم تأخير الساعة 60 دقيقة اليوم؟.. اعرف موعد بدء العمل بالتوقيت الشتوي 2025

الرئيس السيسي

قرارات رئاسية وتوجيهات للحكومة.. الرئيس السيسي يوجه بتوفير مخزون مطمئن من السلع

سرقة المتحف المصري

اعترافات جديدة في واقعة سرقة المتحف المصري: المتهم الثالث يكشف تفاصيل بيع الأسورة الذهبية

عمومية الأهلي

وجودك قرار مش اختيار.. عمومية الأهلي تضع الخطيب في خانة اليك.. تفاصيل

ترشيحاتنا

سعر الذهب

تحرك جديد لسعر الذهب مساء اليوم الجمعة 19-9-2025

متي بشاي

متى بشاي: علاقات مصر وإسبانيا تستند لرصيد كبير من التعاون المشترك

سعر الدولار اليوم

سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الجمعة 19-9-2025

بالصور

برج الحوت حظك اليوم السبت 20 سبتمبر 2025..تجنب الانسحاب أو التلميح

برج الحوت حظك اليوم السبت 20 سبتمبر 2025
برج الحوت حظك اليوم السبت 20 سبتمبر 2025
برج الحوت حظك اليوم السبت 20 سبتمبر 2025

برج الدلو حظك اليوم السبت 20 سبتمبر 2025.. ترى الصورة من عدة زوايا

برج الدلو حظك اليوم السبت 20 سبتمبر 2025
برج الدلو حظك اليوم السبت 20 سبتمبر 2025
برج الدلو حظك اليوم السبت 20 سبتمبر 2025

برج الجدي حظك اليوم السبت 20 سبتمبر 2025.. الحب يحتاج الاهتمام

برج الجدي حظك اليوم السبت 20 سبتمبر 2025
برج الجدي حظك اليوم السبت 20 سبتمبر 2025
برج الجدي حظك اليوم السبت 20 سبتمبر 2025

احدث ظهور لـ إسعاد يونس فى حفل توزيع جوائز دير جيست

إسعاد يونس
إسعاد يونس
إسعاد يونس

فيديو

سرقة الإسورة الملكية الذهبية

سرقة الإسورة الملكية الذهبية .. أسرار من الكواليس تكشفها التحقيقات

سرعه النت

​لا تضع الراوتر هنا.. أماكن تدمر سرعة الإنترنت

فوائد الكاكاو

اندهش .. الكاكاو يعالج مقاومة الأنسولين ويضبط السكر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: مصر قلب المعادلة الإقليمية والدولية

د. محمد بشاري أمين عام المجلس العالمي للمجتمعات المسلمة

د. محمد بشاري يكتب: الشيخ علي جمعة وتجديد العهد الصوفي

محمد مندور

محمد مندور يكتب: الاستثمار في التمور العربية

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار: اجتياح غزة مجددا.. من يوقف نتانياهو؟!

أحمد سالم - مدير تحرير موقع صدى البلد

أحمد سالم يكتب.. محمود زووم الذي لا تُشبهه الحياة

المزيد