لوك جديد .. أحدث ظهور للفنانة بوسي

حرصت الفنانة القديرة بوسي علي الظهور بلوك جديد حيث منحها الكوافير الخاص بها قصة شعر مختلفة.

تصدرت الفنانة القديرة بوسي تريند مواقع التواصل الاجتماعي و كانت تعليقات الجمهور كلها حب و اشتياق للفنانة بوسي.

يذكر أنه بدأت الفنانة بوسي حياتها الفنية منذ أن كانت في العاشرة من عمرها و شاركت في برامج الأطفال في التلفزيون ثم شاركت في السينما من خلال فيلم " نار في صدري من الفنان أحمد مظهر ، كما شاركت في عدد من مسرحيات الأطفال منها ، مسرحية الحذاء الأحمر و مسرحية" لوز و بندق ، مسلسل عودي يا امل.

قدمت الفنانة بوسي مع زوجها الفنان القدير الراحل نور الشريف سلسلة كبيرة من أشهر أفلام السينما المصرية فكان ثنائيا ناجحا " حبيبي دائما، آخر الرجال المحترمين ، زمن حاتم زهران ، العاشقان ، كروانه.